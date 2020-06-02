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Участника мартовской акции у здания ФСБ арестовали на 15 суток

Суд в Москве арестовал на 15 суток участника пикета у здания ФСБ на Лубянке в поддержку полизаключенных, который прошел 14 марта этого года. Олега Калинина признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

По словам адвоката Калинина, его подзащитный сам попросил судью назначить ему арест вместо штрафа.

14 марта возле здания ФСБ в Москве должна была пройти акция в поддержку полизаключенных и против поправок к Конституции. Активисты планировали провести одиночные пикеты, а потом окружить здание спецслужбы живой цепью. Однако сотрудники правоохранительных органов сорвали акцию. По данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 50 человек.

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