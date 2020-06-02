В Воркуте сожгли машину главы СМИ, сообщавшего о невыплатах врачам

В Воркуте неизвестные сожгли автомобиль гендиректора телеканала "Гало" Геннадия Князева, сообщает сайт Север.Реалии. Поджигатели заблокировали входную дверь в помещении редакции, в которой в это время находился Князев, а когда гендиректор выбрался из офиса, его машина марки "Рено Дастер" полностью сгорела.

Пострадавший связывает поджог с сюжетами о невыплатах надбавок воркутинским медикам, работавшим с пациентами с COVID-19.

В интервью телеканалу "Дождь" Князев заявил, что врачи, рассказавшие о невыплатах, после поджога его автомобиля опасаются за свою жизнь и боятся говорить. Он предполагает, что к нападению могут быть причастны чиновники городской администрации. Также Князев сообщил, что ему регулярно поступают угрозы.

По факту поджога автомобиля Геннадия Князева Следственный комитет завёл уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества".