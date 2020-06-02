Росгвардейцы застрелили жителя Екатеринбурга за кражу обоев

В Екатеринбурге сотрудник Росгвардии убили местного жителя, подозреваемого в краже четырёх рулонов обоев. Инцидент произошёл в ночь на первое июня, однако в ведомстве прокомментировали произошедшее только сейчас. Об этом сообщает портал е1.ru и "Медиазона".

В Росгвардии заявили, что бойцы СОБРа застрелили екатеринбуржца Владимира Таушанков в его квартире якобы по причине того, что он направил на них автомат Калашникова. Изначально в ведомстве сообщили, что 27-летний местный житель держал в руках "предмет похожий на автоматическое оружие" и "вёл себя агрессивно". Отец погибшего Анатолий, который стал свидетелем инцидента, утверждает, что его сын был в стрессовом состоянии и брызнул из перцового баллончика в росгвардейцев, выломавших в его квартиру дверь. Дома у Таушанкова были обнаружены два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола.

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По информации СМИ, восстановивших хронологию событий, 31 мая Таушанков якобы украл из магазина четыре рулона обоев на сумму в восемь тысяч рублей. Сотрудники магазина вызвали полицию и пытались его догнать, но он пригрозил им ножом. Таушанкова пытались задержать, когда к нему пришёл отец, однако он якобы брызнул из перцового баллончика в полицейского и заперся в квартире с родителем. Только после этого на место прибыл отряд СОБР, который около полуночи приступил к штурму. Своему отцу Таушанков перед гибелью заявил, что за ним гнались "какие-то бандиты" и покупку в магазине он оплатил. Анатолий утверждает, что росгвардейцы не пытались задержать его сына, а сразу открыли огонь. Какое-то время, по словам отца, Таушанков был ещё жив, но скорую помощь никто не вызывал.

В Росгвардии заявили, что завели уголовное дело по статье о разбое с применением оружия. Следственный комитет России отчитался о начале доследственной проверки.

В российском сегменте твиттера в тренды вышел хэштег #RussianLivesMatters (Жизни русских имеют значение - прим. РС) по анологии с хэштегом #BlackLivesMatter (Жизни черных имеют значение - прим. РС), который ранее стал символом ​расовых протестов в США. Запустил хэштег член Либертарианской партии и глава движения "Гражданское общество" Михаил Светов. Под тегом пользователи публикуют записи о полицейском насилии и пытках в тюрьмах в России. На момент публикации #RussianLivesMatters собрал 15 тысяч твитов.

"Гражданское общество" объявило о начале пикетов против полицейского насилия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал убийство в Екатеринбурге. Он заявил, что не знает о подробностях инцидента и не связывает это с происходящим в США. По словам Пескова, тема превышения полномочий полицейскими "сейчас не на столько остра в России".

Причиной массовых протестов в США стала гибель в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер после жесткого задержания полицией. Протестующие требуют суда над всеми четырьмя полицейскими, которые участвовали в задержании Флойда. Его заподозрили в использовании фальшивой банкноты. Полицейский Дерек Шовин, пытаясь обезвредить задержанного, надавил ему коленом на шею и игнорировал жалобы на нехватку воздуха. Видеозаписи инцидента стремительно распространились по социальным сетям. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах США введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.