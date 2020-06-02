Associated Press: Китай намеренно скрывал сведения о коронавирусе

Действия китайских властей в минувшем январе, когда ВОЗ приветствовала быструю реакцию Пекина на вспышку коронавируса, отнюдь не заслуживали приветствий. Никакой "своевременной реакции" Пекина на коронавирус - не было. Никакой приверженности Китая открытости, о чём писала в январе ВОЗ - не было. В действительности, именно власти Китая сдерживали распространение информации, в которой так нуждался мир и, преждё всего, Всемирная организация здравоохранения. Об этом пишет сегодня агентство Associated Press (AP).

Пока Китай скрывал растущую опасность, не желая делиться лабораторными сведениями об особенностях вируса, в трёх лабораториях разных стран коронавирус был полностью декодирован.

Строгий контроль над распространением информации и отсутствие соревнования внутри китайской государственной системы здравоохранения, судя по десяткам интервью и документальных источников, заслуживали в тот период осуждения, подчёркивает AP.

Правительственные лаборатории в Китае опубликовали сведения о геноме лишь после того, как другая лаборатория, опередив правительство, опубликовала эти сведения на специализированном сайте по вирусологии 11 января. Но и после этого, власти Китая не решались опубликовать сведения о вирусе в течение двух недель. Именно в этот период детальные сведения о пациентах и случаях заражения (согласно протоколам закрытых заседаний ВОЗ) были нужнее всего. Это, возможно, помогло бы значительно снизить смертоносный эффект коронавируса или замедлить скорость его распространения, говорится в публикации на сайте AP​.