В Томске клиентов Альфа-Банка заставляют страховаться от COVID-19

В Томске сотрудники Альфа-Банка заставляют новых клиентов страховаться на случай заражения коронавирусной инфекцией. По словам представителей кредитной организации, получить без этого дебетовую или кредитную карту невозможно. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на местную жительницу, которая связалась с редакцией.

По словам клиента Альфа-Банка, во время оформления документов менеджер заявила ей, что в "обязательном комплекте" к дебетовой карте идет кредитная. Кроме того, в комплект документов был вложен страховой полис компании "Альфа-Страхование" по риску "Инфекционное заболевание", который клиент обнаружила лишь дома. По документам, она должна была заплатить за него 3 тысячи рублей.

Под инфекционным заболеванием в договоре подразумевается в том числе COVID-19. Копия документа есть в распоряжении редакции. По словам местной жительницы, она не подписывала этот договор и в банке ни слова не сказали о страховке от коронавируса.

Редакции Сибирь.Реалии известно как минимум о двух случаях навязывания страховки на случай заболевания коронавирусной инфекцией в томских офисах Альфа-Банка. На горячей линии "Альфа-Страхования" корреспондента заверили в том, что не имеют отношения к "банковским продуктам". По словам оператора, страхование от коронавируса является "добровольной опцией" и не может быть обязательным для клиента. В банке приняли заявление от жительницы Томска и пообещали вернуть деньги за страховку.

Корреспондент Сибирь.Реалии пытался связаться с управляющим операционного офиса Альфа-Банка в Томске. Дозвонится до него редакции не удалось, в переписке в социальных сетях прямой вопрос о встрече он проигнорировал. Управляющий сослался на то, что разговор состоится лишь после официального письма редакции в пресс-службу кредитной организации.