В МВД хотят запретить Ивановой на 8 лет выходить из дома по ночам

Отдел МВД по московскому району Кунцево направил ходатайство в районный суд с просьбой установить административный надзор за Александрой Ивановой (ранее – Варвара Караулова), в 2016 году осуждённой за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство".
В качестве меры надзора полиция просит запретить Ивановой находиться вне дома с десяти часов вечера до шести часов утра, если это не связано с работой. При этом срок надзора отдел МВД просит установить до 2029 года.
Сообщается, что Кунцевский суд рассмотрит ходатайство полиции 4 июня.
- Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Родители осуждённой объясняли её действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Сама Караулова, позже сменившая имя и фамилию, признала свой побег из дома ошибкой. Тем не менее, в декабре 2016 года суд приговорил её к 4,5 годам колонии общего режима. Спустя полтора года осуждённую освободили по УДО.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.