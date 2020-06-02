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В МВД хотят запретить Ивановой на 8 лет выходить из дома по ночам

Бывшая студентка МГУ Александра Иванова, ранее - Варвара Караулова

Отдел МВД по московскому району Кунцево направил ходатайство в районный суд с просьбой установить административный надзор за Александрой Ивановой (ранее – Варвара Караулова), в 2016 году осуждённой за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство".

В качестве меры надзора полиция просит запретить Ивановой находиться вне дома с десяти часов вечера до шести часов утра, если это не связано с работой. При этом срок надзора отдел МВД просит установить до 2029 года.

Сообщается, что Кунцевский суд рассмотрит ходатайство полиции 4 июня.

  • Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Родители осуждённой объясняли её действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Сама Караулова, позже сменившая имя и фамилию, признала свой побег из дома ошибкой. Тем не менее, в декабре 2016 года суд приговорил её к 4,5 годам колонии общего режима. Спустя полтора года осуждённую освободили по УДО.

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