В МВД хотят запретить Ивановой на 8 лет выходить из дома по ночам

Отдел МВД по московскому району Кунцево направил ходатайство в районный суд с просьбой установить административный надзор за Александрой Ивановой (ранее – Варвара Караулова), в 2016 году осуждённой за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство".

В качестве меры надзора полиция просит запретить Ивановой находиться вне дома с десяти часов вечера до шести часов утра, если это не связано с работой. При этом срок надзора отдел МВД просит установить до 2029 года.

Сообщается, что Кунцевский суд рассмотрит ходатайство полиции 4 июня.