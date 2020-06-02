"Мемориал": в России за два года резко выросло число политзаключённых

За два последних года резко выросло количество политзаключённых в России, их стало больше на 184 человека, а общее их количество достигло 314. Об этом сообщается в докладе правозащитного центра "Мемориал".

Правозащитники отмечают, что в последнее время большая часть политзаключённых были приговорены к заключению "в связи с реализацией права на свободу вероисповедания и религиозной принадлежности".

"Мемориал" считает необходимым отменить статью уголовного кодекса о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а кроме того – статьи о неоднократном нарушении правил проведения митинга, о призывах к нарушению территориальной целостности России, об осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной, о реабилитации нацизма, а также статьи, связанные с деятельностью некоммерческих организаций, выполняющих функции иноагента.