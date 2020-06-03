На Алтае врио мэра города стал судимый бывший сотрудник МВД

В Алтайском крае после того, как мэра Славгорода Сергея Горбунова обвинили в получении взятки, город возглавил исполняющий обязанности первого заместителя Дмитрий Петраков. Ранее он был осуждён за фальсификацию уголовных дел и отбывал наказание в колонии. На это обратило внимание издание "Алтапресс".

Петраков работал в Госнаркоконтроле и был осуждён по статье "превышение должностных полномочий" на 3,5 года колонии общего режима. Его уличили в том, что он с напарником занимался фальсификацией уголовных дел по торговле наркотиками. По данным издания, его судимость не погашена и о ней знают в правительстве региона.

Предыдущему главе Славгорода Горбунову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Мэр отправлен под домашний арест, сообщила 1 июня пресс-служба регионального Следственного комитета. По данным ведомства, 29 мая мэр получил 2 миллиона рублей от директора одной из компаний за её выбор в качестве поставщика угля для муниципального учреждения. Соответствующие договоры были заключены мэрией в обход порядка закупок. Известно, что Горбунов полностью признал свою вину. На допросе он рассказал о получении взяток на сумму 6 миллионов рублей.

На сайте муниципального образования сообщается, что 49-летний мэр Горбунов бывший военный и полицейский, назначен главой Славгорода в июле 2018 года решением городского собрания депутатов.