192 депутата из 26 регионов подписали письмо против поправок в Конституцию

192 региональных и муниципальных депутата из 26 российских субъектов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию страны.
По мнению авторов обращения , предлагаемые поправки "несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека". Основой демократического государства являются многообразие мнений, свобода слова, политическая конкуренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость власти, без которой невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни, говорится в письме.
Подписи под обращением поставили московские муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Илья Азар, Елена Филина, Юлия Галямина, Наталья Каплина, Илья Яшин, депутаты петербургского Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский, депутат псковского регионального парламента Лев Шлосберг и Эмилия Слабунова из Карелии.
Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, этот день объявлен выходным.
- Внесение изменений в Конституцию было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- В числе самых обсуждаемых изменений – "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы государства.
- В Конституции будет закреплено понятия бога, определения брака как союза мужчины и женщины, а русский язык будет назван языком "государствообразующего народа".
- Поправки уже одобрены Госдумой и Советом Федерации, а также региональными Законодательными собраниями. Для их вступления в силу необходимо, чтобы их одобрило больше половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет – в отличие от референдума, где требуется, чтобы на участки пришли более половины избирателей.
- Ряд представителей российской оппозиции призывают бойкотировать голосование, другие - прийти на участки и проголосовать против.
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