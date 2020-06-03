192 депутата из 26 регионов подписали письмо против поправок в Конституцию

192 региональных и муниципальных депутата из 26 российских субъектов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию страны.

По мнению авторов обращения , предлагаемые поправки "несовместимы со свободой и демократией, достоинством и правами человека". Основой демократического государства являются многообразие мнений, свобода слова, политическая конкуренция, честные выборы, гарантирующие сменяемость власти, без которой невозможно развитие в экономике, политике, социальной и общественной жизни, говорится в письме.

Подписи под обращением поставили московские муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Илья Азар, Елена Филина, Юлия Галямина, Наталья Каплина, Илья Яшин, депутаты петербургского Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский, депутат псковского регионального парламента Лев Шлосберг и Эмилия Слабунова из Карелии.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, этот день объявлен выходным.