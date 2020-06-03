В Твери завели дело из-за пыток заключённого с фамилией Путин

В Тверской области Следственный комитет завел уголовное дело из-за избиения сотрудниками Исправительной колонии №6 заключённого Василия Путина. Об этом сообщил основатель проект gulaga.net Владимир Осечкин.

Дело заведено по статье о превышении должностных полномочий. В руки правозащитников попала видеозапись сделанная 31 декабря 2016 года с камеры одного из сотрудников ФСИН, на которой работники колонии пытают и избивают Путина. По информации gulagu.net, им не нравилась фамилия заключённого и то, что им пришлось работать в режимной зоне в канун Нового года. Как сообщает Осечкин, Путин имел в колонии социальный статус "униженный", из-за чего его отправляли на "самые грязные работы", подвергали насилию и угрозам.

Тема пыток в исправительных учреждениях привлекла внимание общественности после публикации в 2018 году видео, на котором сотрудники ярославской исправительной колонии избивают заключенного. После публикации были арестованы 12 сотрудников исправительного учреждения, а Федеральная служба исполнения наказаний пообещала, что проверит все случаи применения насилия в колониях и в СИЗО.