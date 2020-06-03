Националистов из "Чёрного блока" перевели под домашний арест

Обвиняемых по делу националистической организации "Чёрный блок" Владимира Комарницкого и Дмитрия Спорыхина перевели под домашний арест, сообщает "ОВД-Инфо".

Комарницкий, известный в националистических кругах под псевдонимом Ратников, находился в СИЗО с июня 2018 года. Его обвиняли по девяти статьям Уголовного кодекса, среди которых – создание экстремистского сообщества и призывы к массовым беспорядкам. Позже с него сняли обвинения по двум пунктам в связи с истечением срока давности. Тем не менее ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Макарова арестовали двумя месяцами позже Комарницкого, также обвинив в организации экстремистского сообщества, публичных призывах к экстремизму в интернете и возбуждении ненависти либо вражды организованной группой.

Ранее, 20 февраля, под домашний арест перевели третьего предполагаемого участника "Чёрного блока" – Артёма Воробьёва.

Никто из обвиняемых вину не признаёт. По словам Комарницкого, которого следствие считает лидером организации, уголовное дело против него сфабриковали за отказ сотрудничать с ФСБ и Центром по противодействию экстремизму.