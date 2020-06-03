Страны Европы постепенно снимают ограничения на поездки

Ряд стран Европы с учетом значимой для их экономики сферы туризма продолжают постепенно снимать ограничения, введённые, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции.

Италия, одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран, 3 июня открыла границы для въезжающих из других европейских государств – без их помещения в обязательный карантин. Также снимается запрет на поездки по стране. Одновременно итальянский президент Серджо Маттарелла подчеркнул, что кризис, несмотря на снижение числа заражений и смертей от коронавируса "пока еще не преодолён".

Другая сильно пострадавшая от эпидемии COVID-19 страна, Испания, заявила, что изучает возможность открытия своих границ для туристов. Возможно, что это произойдёт уже 22 июня, на следующий день после готовящегося объявления премьер-министром Педро Санчесом о снятии режима чрезвычайного положения.

В Италии доходы от туризма составляют 13 процентов ВВП, в Испании - 12 процентов.

Снять ограничения на поездки планирует также Австрия. Она сделает это 5 июня для соседних государств, за исключением Италии. Тесты на вирус и обязательный карантин для возвращающихся в Австрию больше не будут необходимы. Границу с Италией Австрия может открыть позднее в июне, сообщил Минздрав.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас объявил в среду, что его страна с 15 июня отменит предупреждение об опасности путешествий в 29 стран Европы, которое было вынесено в марте из-за пандемии. Министр подчеркнул, что пандемия еще не миновала, поэтому необходимо не допустить того, чтобы возобновление туризма привело ко второй волне распространения коронавируса где бы то ни было.

Великобритания, где жертвами коронавирусной инфекции стали более 39 тысяч человек, с 8 июня вводится обязательная двухнедельная самоизоляция для приезжающих из других стран. Британский кабинет министров во главе с Борисом Джонсоном также постепенно ослабляет карантинные меры, но власти подчёркивают, что прогресс в стране ещё очень хрупкий.

Согласно последним данным американского университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в мире приближается к шести с половиной миллионам, умерли от COVID-19 более 381 тысячи человек.