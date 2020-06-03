По сравнению с прошлым годом смертность в Петербурге выросла на 32%

По сравнению с маем прошлого года число зарегистрированных смертей в Санкт-Петербурге увеличилось на 32%, сообщает Reuters со ссылкой на данные Комитета по делам записи актов гражданского состояния города.

Агентство отмечает, что число зарегистрированных смертей в мае 2020 года – 6 тысяч 427. В тот же период годичной давности их было на 1 тысячу 552 меньше. При этом официально за нынешний май от коронавируса в Санкт-Петербурге умер всего 171 человек.

По данным властей, с начала пандемии в городе выявлены более 17 тысяч случаев инфицирования COVID-19, скончались при этом 240 человек.

Ранее в нескольких СМИ высказывались предположения, что официальная статистика умерших от коронавируса в России может быть занижена на 70%.

Также сообщалось, что более трети российских медиков, работающих с зараженными коронавирусом, получили указания в случае пневмонии, вызванной COVID-19, ставить в документах код другой болезни.