Умер историк литературы и писатель Лев Мнухин

В Москве после долгой болезни скончался историк литературы, писатель и библиофил Лев Мнухин. Ему было 82 года.

Лев Абрамович Мнухин родился в Москве 9 апреля 1938 года, окончил Московский энергетический институт по специальности инженер-электрик, возглавлял научную лабораторию, преподавал, был ведущим научным конструктором, автором учебника для электромеханических техникумов и свыше 30 научных публикаций и изобретений.

С 1960-х годов увлекался творчеством и биографией Марины Цветаевой, собрал выдающуюся коллекцию ее прижизненных изданий, иконографии, создал домашний музей Цветаевой, включавший личные вещи поэта, ее семьи и окружения. На общественных началах организовывал во московских библиотеках Цветаевские чтения.

В 1989 году выпустил в Австрии Библиографический указатель литературы о жизни и деятельности Цветаевой. В дальнейшем подготовил множество книг и сборников, посвященных как Цветаевой, так и другим эмигрантам первой волны.

К числу важнейших коллективных трудов, вышедших под руководством Льва Мнухина, относятся восьмитомная "Хроника научной, культурной и общественной жизни во Франции" 20-го века и трёхтомный биографический словарь "Российское зарубежье во Франции".

Лев Абрамович был награжден разнообразными литературными премиями и удостоен звания Заслуженный работник культуры России. На протяжении многих лет он участвовал в историко-литературных программах Радио Свобода.