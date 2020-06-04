Зеленского могут оштрафовать за нарушение карантина

Украинская полиция может оштрафовать президента страны Владимира Зеленского за нарушение ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.

Как заявило МВД, причиной санкций против президента может стать фотография, опубликованная офисом президента. На ней Зеленский пьёт кофе со своими сотрудниками в одном из кафе во время посещения города Хмельницкий. ​

Изображённые на фото не соблюдают дистанцию, предусмотренную ограничениями. Кроме того, они находятся в помещении кафе, хотя до 5 июня на всей территории Украины такие заведения могут обслуживать клиентов только у столиков на улице или на летних верандах.

Сумма штрафа за такие нарушения – 17 тысяч гривен (чуть более 600 долларов).

Сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф. По словам президента, внутрь кафе его пригласили сотрудники, чтобы показать готовность к работе с соблюдением необходимых правил после 5 июня. Президент подчеркнул, что принял предложение зайти, чтобы убедиться в готовности кафе к скорому открытию. "Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите как на инспекцию, как будут работать учреждения буквально уже с завтрашнего дня", - сказал Зеленский.

На Украине за последние сутки зафиксировано 588 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли за день 12 человек. Всего с начала эпидемии заболели более 25 тысяч человек. Около 750 пациентов скончались.