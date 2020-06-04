Бывший глава Пентагона обвинил Трампа в расколе общества

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил президента США Дональда Трампа в попытке раскола американского общества. Заявление экс-министра обороны публикует журнал The Atlantic.

Мэттис отмечает, что Трамп совершенно излишне раскалывает страну и "милитаризует" реакцию Америки на протесты.

"Дональд Трамп – первый президент в моей жизни, который не пытается объединить американский народ и даже не притворяется, что пытается. Вместо этого он пытается разделить нас", – пишет Мэттис. По его словам, американцы могут объединиться, опираясь на сильные стороны своего гражданского общества, без участия президента.

Мэттис также заявил, что он был "приведён в ужас", когда в понедельник акцию перед Белым домом против жёстких действий полицейских разогнала полиция и Национальная гвардия. Протесты в США начались после задержания полицией в Миннеаполисе в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда. Впоследствии он умер в больнице.

В ответ Трамп назвал Мэттиса "самым переоцененным генералом в мире". Глава Белого дома также написал в твиттере, что сильным качеством генерала морской пехоты была не личная военная доблесть а "скорее личный пиар".

Джеймс Мэттис – генерал Корпуса морской пехоты США в отставке. Он возглавил Пентагон в начале 2017 года. В декабре 2018 года Трамп объявил об увольнении генерала. СМИ тогда писали, что министр не согласился с решением Белого дома о выводе военнослужащих США из Сирии.