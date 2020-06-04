В Петербурге суд освободил полицейских, осуждённых за пытки задержанных

Санкт-Петербургский городской суд, удовлетворив апелляцию, смягчил приговор двум бывшим полицейским, осуждённым за пытки задержанных. Таким образом, заместитель главы отдела полиции Артём Морозов и оперативник Андрей Барашков, которым ранее суд первой инстанции дал по четыре года колонии, на днях выйдут на свободу.

Год назад шестеро сотрудников 70-го отдела полиции Санкт-Петербурга предстали перед судом за пытки задержанных и фальсификацию улик. По версии следствия, полицейские избили задержанного Алексея Шепелина и вставляли ему в ноздрю зажжённые окурки, требуя признаться в продаже наркотиков. Также полицейских обвинили в пытках охранника букмекерской конторы, которого после побоев они облили кипятком.

Реальные сроки заключения в колонии получили только двое из шестерых обвиняемых. Ещё двоих полицейских суд полностью оправдал.