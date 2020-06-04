Следственный комитет возбудил два уголовных дела против лидера движения "За новый социализм" видеоблогера Николая Платошкина. Он подозревается в подстрекательстве к массовым беспорядкам и публичном распространении фейковых новостей.

Сам он задержан, написано у него в фейсбуке.

Других обстоятельств дела не приводится. По вменённым статьям политику грозит до 10 лет лишения свободы.

Платошкин — бывший сотрудник российского МИД, доктор исторических наук, заведующий кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета МосГУ.

В 2019 году политик был кандидатом от КПРФ на довыборах в Госдуму в Хабаровского края. Партия планировала выдвинуть его на следующих выборах.

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