Вирус, протест и судьба выборов в США. Эфир в 19:05

Писатель Александр Генис и журналисты Питер Залмаев, Майкл Бом, Галина Сидорова о том, как повлияют волнения в Соединенных Штатах на электоральные шансы кандидатов в президенты на выборах 2020. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12, начиная с 19.05