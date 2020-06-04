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Лицом к событию

Вирус, протест и судьба выборов в США. Эфир в 19:05

Аресты в ходе протестов США. Июнь 2020

Как повлияют волнения в Соединенных Штатах на электоральные шансы кандидатов в президенты на выборах 2020

Писатель Александр Генис и журналисты Питер Залмаев, Майкл Бом, Галина Сидорова о том, как повлияют волнения в Соединенных Штатах на электоральные шансы кандидатов в президенты на выборах 2020. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12, начиная с 19.05

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