В давнем деле о пропаже британской девочки появился подозреваемый

В деле об исчезновении в 2007 году в Португалии трёхлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию Великобритании. Речь идёт о 43-летнем гражданине Германии. Сейчас он отбывает наказание по делу о сексуальном насилии над ребёнком.

13 лет назад семья Макканн с тремя детьми и друзьями отдыхала на курорте Прая-да-Луш. Они решили отметить окончание отпуска в ресторане неподалёку от квартиры, где они жили. Взрослые уложили детей спать и отправились на ужин. По словам друзей, родители каждые полчаса ходили в квартиру и проверяли детей. То же самое делали и друзья.

Пропажу Мэдлин обнаружил друг семьи Макканн. Он ходил к своему ребёнку и решил проверить других детей. Обнаружив пропажу девочки, он тут же вызвал полицию. Однако поиски по горячим следам не дали результата.

Свидетели сообщили, что видели рядом с домом Маккан белый фургон. Следствие утверждает, что подозреваемый немец в то же самое время путешествовал в районе Прая-да-Луш. Его фургон последний раз видели в районе исчезновения девочки. На следующий день после исчезновения Мэдлин подозреваемый переоформил свою машину на другого человека.

В самом начале полиция подозревала в исчезновении ребёнка родителей. В квартире, где они останавливались, и их автомобиле эксперты нашли следы крови девочки. Кроме того, в показаниях супругов были нестыковки. Однако официальное обвинение Маккан предъявлять не стали.

По данным СМИ в 2007 году на юге Португалии было подтверждено пять случаев пропажи детей.

Специалисты отмечают, что педофилы редко похищают жертв, проникая в дом. Однако Мэдлин сама могла выйти из квартиры в поисках родителей и попасть в поле зрения злоумышленника. Следов взлома дверей в жилье Маккан обнаружено не было, а окна открывались только изнутри.

Британское следствие допускает, что девочка до сих пор может быть жива. Однако германские прокуроры полагают, что она погибла, сообщает Би-би-си.​