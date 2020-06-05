"Колбасит и не могу уснуть": Рунет о речи Миронова в защиту Собянина

Антигерой соцсетей на этой неделе - актёр Евгений Миронов. А чтобы стать антигероем, он раскритиковал героя прошлой недели Максима Галкина. Тот, напомним, записал ролик, в котором спародировал Путина и Собянина.

Миронов был весьма эмоционален.

Вот расшифровка его слов:

Не могу вот никак уснуть, просто колбасит меня всего. За последние два дня посмотрел два видео: пародию Максима Галкина на Сергея Собянина и Владимира Путина и обращение Никиты Джигурды к народным артистам. Оба практически направлены на Собянина, злобная критика. И если в случае Джигурады — это злая, неумная глупость, то никак не ожидал от Максима. Ну неужели на волне такого хайпа, злости по отношению к Собянину очень талантливый артист вздумал набрать себе очков или подписчиков, ну и на волне того, что в стране нет политической сатиры, воспользоваться очень сложным моментом. Неужели не видно и непонятно, как сложно команде Собянина, который настоял, чтобы наверху серьезно отнеслись к этой проблеме, который возглавил штаб, у которого нет опыта, который тоже человек, как и мы все, который не знает, как бороться с этой историей. И нет опыта нигде, ни в одной стране. Собянин создал команду, этот совет, стоит до последнего, чтобы карантин и изоляция были до последнего, когда от него уже все требует — не только мамочки, которые с детьми, но уже и бизнес, и политики. Тем не менее человек борется из последних сил, чтобы было меньше жертв, и их меньше! Посмотрите, что в США творится! Ну почему нужно так <обгадить>? Ну зачем это делать? Познер не так давно сказал, что сейчас не время так хаять власть, время тяжелое для всех. Не заслужил Собянин этого!

Роман Голованов:



Евгений Миронов разнёс Галкина за глумления над властью. Теперь станет главным противником «коллективного Шендеровича».

Слова про коллективного Шендеровича пусть останутся на совести их автора, но, в целом, Миронову и правда досталось.

Александр Фельдман:

Актёр Миронов не может заснуть. Его "колбасит" от мыслей о том, как же Максим Галкин надругался над несчастным Сергей Семенычем.

В эту трудную минуту, когда команде Собянина так тяжело носить пальто Kiton и показывать в декларации 2 млрд рублей, ещё и Галкин нанёс удар в спину.

Запомните, дети. Так выглядит бессовестный, лживый и лицемерный холуй. Стыдно быть холуём.

Константин Рыков:

Миронову надо было расплакаться.

Алхас Абгаджава:

И что я думаю. Это конечно грамотно со стороны политтехнологов со Старой площади - при невозможности задушить ролик, который посмотрело 6 миллионов человек, перевести внимание только на Собянина. А там ведь пародия на обоих!

Ну и вот, в связи с этим, возникает гаденький вопрос к народному артисту Миронову: "Евгений, а Вы почему только за Собянина топите, Вы что, против Путина?"

хи-хи...

Любовь Соболь:

«Открытые медиа» раскопали, что только с начала 2020 года Театр наций получил 1,18 млрд рублей госсубсидий. Возглавляет театр Евгений Миронов, который так сильно распереживался из-за пародии Галкина на Путина и Собянина. Шито белыми нитками, как говорится

Михаил Оверченко:

В который раз убеждаюсь: коль увяз коготок, всей птичке пропасть. Не постеснялся Миронов подключить административный ресурс, чтобы пробить свой фильм "Время первых" и обойти конкурирующий "Салют-7". (Кто не знает или не помнит, оба фильма оказались готовы одновременно и поставили премьеру на 12 апреля 2017 г.; их пытались развести, и экспертный совет Фонда кино проголосовал, чтобы первым выходил "Салют"; Миронов обращался и к Путину, и в администрацию; в итоге Минкульт выдал удостоверение на апрель его фильму. Но справедливость есть - вышедший в октябре "Салют" собрал в разы больше.) Начинал с админресурса, теперь дошел до лизоблюдства. У Собянина забота и старания - это технические действия, а реальные люди для него - никто. Это и до эпидемии было видно, а во время нее проявилось еще более отчетливо.

Александр Кынев:

У Собянина видимо, истерика. В бой бросают самые ценные, и, видимо, очень недешевые кадры

Николай Подосокорский:

Значит под Собяниным реально зашаталось кресло, раз уже народных артистов заставили выступать в его защиту. Но какое-то понимание реальности у Собянина есть - все же против Галкина выдвинули актера Миронова, имеющего хорошую репутацию, а не Пригожина, Машкова, Ланового и т.п.

Игорь Свинаренко:

Евгений Миронов, спасибо вам за это ваше позорное выступление в котором вы похвалили начальство! Вы человек талантливый, смотреть было интересно даже на этот ваш стыдный провал. Не останавливайтесь на достигнутом!

Рустам Солнцев:

И кстати, может вам, Шура, как предлагал классик, вернуться в бухгалтерию?! А то я взялся было смотреть два спектакля вашего театра и, признаюсь, хватило на двадцать и двадцать пять минут, соответственно. Скука смертная, это я вам как театрал со стажем. Ничего личного.

Кристина Потупчик:



Евгений Миронов, который не может уснуть из-за видео Галкина про Путина с Собяниным — это посмешнее любой пародии будет. Надо было еще слезу пустить для убедительности. Ну завидуешь ты молодому и популярному коллеге, так хоть прямо об этом скажи, а не Собяниным прикрывайся. Нет, начинается картинное заламывание рук и причитания «доколе».



По мнению Миронова, пародия злая и оскорбительная, а по мне так не оскорбительнее любого КВН, который и Путин, и Собянин охотно посещают, смеясь над шутками про себя, как все нормальные люди. Представление о том, что шутка или пародия могут кого-то оскорбить, могло возникнуть только у очень ограниченного человека, начисто лишенного самоиронии.



Неудивительно, что Миронов оказывает Собянину медвежью услугу, выстраивая образ мэра, которому сейчас так тяжело, что от пародии плохо становится. С такими «защитниками» никакие враги не нужны, эти и сами любой рейтинг в гроб загонят.

Илья Шепелин:

Лучшее — это, конечно, упрек в том, что Галкин "воспользовался моментом и выступил на волне того, что в стране нет политической сатиры"

Действительно. Воспользовался моментом, когда все селебы 20 лет сидят, засунув язык в <задницу>. Галкин, подло, мерзко, гадко!

Заступаются за Миронова совсем немногие.

Иван Демидов:



Евгений Миронов вступился за Сергея Собянина и его команду. За мэра своего города. За людей , которые уже больше двух месяцев в ежедневном аду выводят многомиллионную мировую столицу из невиданной беды. Вступился открыто, публично. Это нормально. Понимаете, нормально! Вы давно вступались за кого-нибудь? Точно зная, что огребете по полной за это? Вступались, под улюлюканье, шипение и "понимающие хохотки"? Женя вступился. Еще один штрих в "картине маслом" нашего времени.

Вот что написал на своей странице он сам:

Читал комментарии под своим последним постом в Инстаграм, и чтобы не сбиваться на эмоции, отвечу письменно. И я хочу не оправдаться, а обратить ваше внимание на то, что высказал свое собственное мнение. Да, оно непопулярно. Но оно имеет место быть. Равно, как и любое другое. Я лично очень остро переживаю ситуацию с короновирусом. Болели и болеют мои коллеги, знакомые, друзья. Мне самому пришлось несколько раз сделать тесты, чтобы элементарно понимать, могу ли я видеться со своей мамой. Театр, которым я руковожу, закрыт, и до конца непонятно, как и когда мы снова сможем принять зрителей. Остановились киносъемки. Без работы — огромное количество людей. Многие остаются без заработка. Врачам, работающим в коронавирусных больницах, не хватает элементарных индивидуальных средств защиты. И на этом фоне мне не смешно, когда кто-то шутит над людьми, пытающимися держать под контролем обстановку. Мы сейчас не можем оценить хорошо или плохо они справляются со своими обязанностями — это покажет время. Посмеялись над Путиным и Собяниным и как-то легче стали ко всему относиться. А легче в данном случае — значит беспечнее. И вот это вот страшно. Борьба с коронавирусом не в финальной стадии. Просто для самоизоляции нет больше никаких экономических ресурсов и моральных сил. Мы все должны вернуться к жизни, но вирус никуда не денется. Мы вынуждены будем носить маски, перчатки и соблюдать профилактические меры еще очень долго. Поэтому, когда я вижу шутки про коронавирус, мне не смешно, а больно. И этой болью я вчера со своими подписчиками поделился.