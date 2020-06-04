Варваре Карауловой запретили выходить из дома ночью

Кунцевский районный суд Москвы установил административный надзор за Александрой Ивановой (ранее – Варварой Карауловой), в 2016 году осуждённой за попытку присоединиться к террористической организации "Исламское государство".

По условиям надзора ей нельзя покидать жилище с 23 часов вечера до 6 часов утра вплоть до 2029 года. МВД просило запретить Ивановой выходить на улицу с 22 часов.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана в июне 2015 года при попытке пересечь турецко-сирийскую границу. Родители осуждённой объясняли её действия влюбленностью в предполагаемого вербовщика "Исламского государства". Сама Караулова, позже сменившая имя и фамилию, признала свой побег из дома ошибкой. Тем не менее, в декабре 2016 года суд приговорил её к 4,5 годам колонии общего режима по обвинению в подготовке к участию в деятельности террористической организации. Спустя полтора года осуждённую освободили по УДО.