Войска генерала Хафтара отступили от Триполи

Отряды Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара полностью покинули окрестности Триполи - после ряда поражений от сил Правительства национального согласия, которые противостоят им в гражданской войне.

Таким образом, начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил Хафтара взять столицу Ливии завершилась неудачей.

Противникам Хафтара удалось занять международный аэропорт и другие районы к югу от Триполи.

Отступление сил Хафтара не означает прекращения боевых действий - они продолжаются, несмотря на то, что обе стороны конфликта выражали согласие на переговоры о перемирии.