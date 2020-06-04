Суд в Крыму приговорил "Свидетеля Иеговы" к 6 годам лишения свободы

Суд в аннексированном Россией Крыму удовлетворил апелляцию жалобу прокуратуры в отношении "Свидетеля Иеговы" Артёма Герасимова и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

На заседание не пустили слушателей. Герасимова заключили под стражу в зале суда. "Свидетеля Иеговы" задержали в марте 2019 года. Его обвиняли в организации деятельности экстремистской организации. В марте этого года Герасимова приговорили к штрафу в размере 400 тысяч рублей. Прокуратура тогда требовала для него 6,5 лет лишения свободы.

В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию Свидетели Иеговы экстремистской.Последователи учения регулярно подвергаются уголовному преследованию. Правозащитный центр "Мемориал" признаёт их политзаключёнными. Репрессии против верующих неоднократно осуждали Соединённые Штаты.

Власти аннексированного Крыма также преследуют членов мусульманской организации "Хизб-ут-Тахрир", признанной в России террористической. Десятки человек были осуждены по обвинению в участии в её деятельности. Ни "Хизб-ут-Тахрир", ни Свидетели Иеговы не запрещены на Украине.