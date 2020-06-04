СК опубликовал кадры штурма квартиры, при котором был убит человек

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту применения насилия к сотрудникам полиции при задержании жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова. При этом сам Таушанков при попытке задержания был застрелен сотрудниками Росгвардии. Его гибель вызвала общественный резонанс.

В сообщении, опубликованном на сайте следственного комитета, говорится, что "применение оружия при задержании было обусловлено агрессивным поведением нападавшего". Утверждается, в частности, что он при попытке задержания высказывал угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов и размахивал ножом.

При этом опубликованная версия отличается от версии Росгвардии, согласно которой, Таушанков держал в руках предмет, похожий на автомат Калашникова.

Следственный комитет также опубликовал рассказ участвовавшего в штурме квартиры оперативника и кадры, сделанные при штурме, при этом самого момента стрельбы на записи нет. На записи видно, что ни один из штурмовавших квартиру не одет в форму сотрудника МВД. На видео есть кадры того, как Таушанков распыляет в сторону штурмующих перцовый баллон.

Таушанков был застрелен в ночь на 1 июня при штурме его квартиры. Его пытались задержать, поскольку ранее он, по данным следствия, совершил ограбление магазина - вынес из него 4 рулона обоев.

Обстоятельства гибели Таушанкова вызвали вопросы о правомерности действий Росгвардии. В Москве 2 июня у здания ГУ МВД прошли одиночные пикеты, участники которых были задержаны, а в твиттере начал распростряняться хэштег #RussianLivesMatter - по аналогии с #BlackLivesMatter, лозунгом движения против полицейского насилия по отношению к афроамериканцам в США.