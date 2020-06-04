Майкл Пэк утверждён главой Агентства США по глобальным медиа

Сенат США утвердил внесённую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Майкла Пэка на должность главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM). Это агентство координирует деятельность финансируемых Конгрессом США медиакорпораций, таких как "Голос Америки" и Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

За кандидатуру Пэка голосовали 53 сенатора - республиканцы и один демократ, против - 38 (демократы).

Президент РСЕ/РС Джейми Флинн приветствовал утверждение кандидатуры Майкла Пэка. Он подчеркнул, что Радио Свободная Европа/Радио Свобода продолжит, как и на протяжении последних 70 лет, предоставлять информацию без цензуры, опираясь на стандарты независимой и объективной журналистики.

Пэк известен как консервативный публицист, автор документальных фильмов. Ряд сенаторов-демократов высказывал опасения, что Пэк будет действовать во главе агентства в интересах президента Трампа. На слушаниях в Сенате после выдвижения президентом его кандидатуры Пэк отрицал это и подчёркивал, что деятельность агентства должна строиться на отказе от политического вмешательства в работу журналистов.