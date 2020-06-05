В Буффало отстранили полицейских, нанесших травму демонстранту

В городе Буффало (штат Нью-Йорк) двух полицейских отстранили от работы без права получения заработной платы на время проведения расследования - после того, как один из них ударил дубинкой, а второй оттолкнул во время акции протеста пожилого человека, который упал на асфальт и получил травму.

Видео, на котором полицейские применяют силу к человеку, который им никак не угрожал, разошлось по социальным сетям и СМИ и вызвало шквал возмущения - особенно в контексте нынешних протестов против полицейского насилия в связи с гибелью после задержания полицией Джорджа Флойда.

На видео пожилой белый мужчина (впоследствии выяснилось, что ему 75 лет) подходит к группе полицейских, которые идут по улице. Один из полицейских отталкивает его, тот падает на асфальт и лежит неподвижно - видно, что из его головы течёт кровь. При этом полицейские продолжают движение, на видео не видно, чтобы кто-либо остановился и помог упавшему. Как сообщают СМИ, впоследствии на место прибыли врачи, которые отвезли пострадавшего в больницу, где он находится в тяжёлом состоянии.

Мэр Буффало заявил, что встревожен случившимся, подчеркнув, что в городе многое было сделано для того, чтобы протесты были мирными.

В избыточном применении силы полицию обвиняют и в ряде других городов США, где при разгоне акций протеста пострадали мирные протестующие и журналисты. В то же время, в столкновениях с участниками насильственных протестов пострадали более 100 полицейских.

Протесты в США начались в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В последние дни их интенсивность несколько ослабла, в ряде городов начали ослаблять или отменять комендантский час.