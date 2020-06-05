СМИ: Кремль хочет увязать голосование 1 июля с "победой над эпидемией"

Работающие в интересах Кремля политтехнологи разработали методичку по ведению кампании перед всероссийским голосованием о поправках к Конституции, которое продлится с 25 июня до 1 июля. Об этом сообщает МБХ медиа со ссылкой на связанный с Михаилом Ходорковским центр "Досье". Утверждается, что центр получил методичку от своих источников в администрации президента.

Документ озаглавлен "В помощь информированию", поскольку, согласно официальной позиции ЦИК, агитация ни за, ни против поправок невозможна - о голосовании можно лишь "информировать". При этом "информирование", о котором идёт речь в методичке, носит сугубо положительный характер.

"Победа над коронавирусом - победа народа"

Главная идея документа - связать голосование с якобы одержанной в России победой над эпидемией коронавируса. Так, актуальность принятия поправок обосновывается тем, что они помогут в будущем справляться с подобными кризисами в автоматическом режиме: "Снятие угрозы эпидемии произошло во многом благодаря успешной мобилизации системы управления. Президент в ручном режиме принимал важнейшие решения по поддержке граждан, защите трудящихся, обеспечения готовности здравоохранения, постоянно держа руку на пульсе. Внесение поправок и дополнений к Конституции большинство подобных вопросов будет решать автоматически, без экстренных мер, в едином конституционном поле".

"Победа над вирусом" названа в документе "ещё одной победой народа, наряду с победами прошлого". Народ, как говорится в методичке, проявил ответственность, и такую же ответственность надо проявить, голосуя за поправки.​

Поправки против "чипизации"

Агитаторам также предложено подчёркивать важность отдельных поправок на фоне пандемии - речь идёт о социальном блоке поправок, которые, как утверждается, должны обеспечить людям помощь в преодолении её последствий.​ Особое место в рекомендациях занимает агитация за поправки, "направленные на защиту суверенитета страны ее и территориальной целостности", например о приоритете российской Конституции над международным правом или о запрете двойного гражданства для чиновников. Коснулись в документе и конспирологической теории о "чипизации", которой якобы грозит вакцинация от коронавируса - утверждается, что поправки поставят ей заслон. "Повальная чипизация и превращение мира в цифровой концлагерь, о котором мечтают глобальные корпорации, никогда не должны коснуться России" - цитирует документ МБХ-медиа.

Подготовиться ко второй волне

В документе также говорится, что принятие поправок позволит России подготовиться к возможной второй волне коронавируса. При этом само голосование летом политтехнологи, вслед за главой ЦИК Эллой Памфиловой, считают менее опасным с точки зрения угрозы заражения, чем поход в магазин. В заключение день голосования вновь называется "днём победы над эпидемией".

В Кремле публикацию МБХ-медиа пока не комментировали.