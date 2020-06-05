СМИ: Кремль хочет увязать голосование 1 июля с "победой над эпидемией"

Работающие в интересах Кремля политтехнологи разработали методичку по ведению кампании перед всероссийским голосованием о поправках к Конституции, которое продлится с 25 июня до 1 июля. Об этом сообщает МБХ медиа со ссылкой на связанный с Михаилом Ходорковским центр "Досье". Утверждается, что центр получил методичку от своих источников в администрации президента.
Документ озаглавлен "В помощь информированию", поскольку, согласно официальной позиции ЦИК, агитация ни за, ни против поправок невозможна - о голосовании можно лишь "информировать". При этом "информирование", о котором идёт речь в методичке, носит сугубо положительный характер.
"Победа над коронавирусом - победа народа"
Главная идея документа - связать голосование с якобы одержанной в России победой над эпидемией коронавируса. Так, актуальность принятия поправок обосновывается тем, что они помогут в будущем справляться с подобными кризисами в автоматическом режиме: "Снятие угрозы эпидемии произошло во многом благодаря успешной мобилизации системы управления. Президент в ручном режиме принимал важнейшие решения по поддержке граждан, защите трудящихся, обеспечения готовности здравоохранения, постоянно держа руку на пульсе. Внесение поправок и дополнений к Конституции большинство подобных вопросов будет решать автоматически, без экстренных мер, в едином конституционном поле".
"Победа над вирусом" названа в документе "ещё одной победой народа, наряду с победами прошлого". Народ, как говорится в методичке, проявил ответственность, и такую же ответственность надо проявить, голосуя за поправки.
Поправки против "чипизации"
Агитаторам также предложено подчёркивать важность отдельных поправок на фоне пандемии - речь идёт о социальном блоке поправок, которые, как утверждается, должны обеспечить людям помощь в преодолении её последствий. Особое место в рекомендациях занимает агитация за поправки, "направленные на защиту суверенитета страны ее и территориальной целостности", например о приоритете российской Конституции над международным правом или о запрете двойного гражданства для чиновников. Коснулись в документе и конспирологической теории о "чипизации", которой якобы грозит вакцинация от коронавируса - утверждается, что поправки поставят ей заслон. "Повальная чипизация и превращение мира в цифровой концлагерь, о котором мечтают глобальные корпорации, никогда не должны коснуться России" - цитирует документ МБХ-медиа.
Подготовиться ко второй волне
В документе также говорится, что принятие поправок позволит России подготовиться к возможной второй волне коронавируса. При этом само голосование летом политтехнологи, вслед за главой ЦИК Эллой Памфиловой, считают менее опасным с точки зрения угрозы заражения, чем поход в магазин. В заключение день голосования вновь называется "днём победы над эпидемией".
В Кремле публикацию МБХ-медиа пока не комментировали.
- По официальным данным, в последнее время ежедневно фиксируется более 8 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом в России, это несколько меньше, чем на пике эпидемии, однако больше, чем в подавляющем большинстве стран мира.
- После объявления Владимиром Путиным новой даты голосования за поправки в соцсетях началась кампания за их принятие с участием известных блогеров и общественных деятелей. В своих постах в инстаграме и других сетях они призывают голосовать за поправки - главным образом общими словами о будущем России и народном единстве. Один из снявшихся в агитационном видео дизайнер Артемий Лебедев признался, что на самом деле не пойдёт на голосование.
- Скандал вызвал гомофобный ролик с агитацией за поправки, снятый РИА ФАН, которое связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Сайт Youtube заблокировал этот ролик.
- Агитацию против поправок намерена вести КПРФ, руководство которой ранее призвало голосовать против них. При этом в руководстве партии говорят, что она будет рассчитана на её членов, а не на всех граждан России.
- Поправки, предложенные президентом Владимиром Путиным, уже одобрены Думой и Советом Федерации. Помимо прочего, они предусматривают так называемое обнуление сроков президента - то есть позволяют Путину, в случае переизбрания, оставаться президентом до 2036 года.
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