В МЧС заявили о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива в Заполярье под Норильском локализован. К настоящему моменту собрана сотая часть нефтепродуктов — более 200 тонн. Об этом заявили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

В то же время в компании "Норникель", "дочке" которой принадлежит ТЭЦ, где прорвало резервуар с топливом, оценивали сроки локализации утечки в несколько недель - при благоприятной погоде.

В конце мая после аварии на норильской ТЭЦ произошел разлив топлива. Сначала оно попало на дорогу, а потом – в две реки Далдыкан и Амбарная, у которых сильное течение, и оттуда в озеро Пясино. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров.

В течение как минимум двух дней последствия аварии не устранялись, а её масштабы замалчивались и приуменьшались.

3 июня по инициативе президента Владимира Путина в Норильске было объявлено ЧС федерального характера. На том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.

В тот же день, 3 июня, Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел: по статьям о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды, о загрязнении вод. В качестве подозреваемого задержали Вячеслава Старостина, начальника цеха ТЭЦ-3, где случилась авария.Он обвиняется в халатности за несвоевременное информирование о ЧП. От дачи показаний он отказался.

Экологи говорят о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе. В Минприроды заявляют, что восстановление экологии, пострадавших от разлива нефтепродуктов земель и водоёмов, займет не менее 10 лет.

Директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов считает, что с учётом того, что в Арктике природа восстанавливается намного дольше, речь может идти о десятилетиях.