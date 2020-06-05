Умер актёр и режиссёр Михаил Кокшенов

Народный артист России Михаил Кокшенов скончался на 84 году жизни, сообщила в фейсбуке поэт Любовь Воропаева. Обстоятельства не сообщаются. Известно, что в 2017 году он перенёс инсульт.

Кокшенов родился в Москве, детство провёл на Дальнем Востоке, в 1957 году окончил Московский индустриальный техникум, через шемсть лет — Театральное училище имени Щукина. Служил в театре им. Маяковского в Москве и Московском театре миниатюр.

Он снялся более чем в ста фильмах, дебютировов в 1957 году в фильме "Высота". Обычно он играл роли эпизодические роли и роли второго плана.

В частности, он снялся в "Спортлото-82", "Самой обаятельной и привлекательной" и "Ширли-мырли", в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди" Леонида Гайдая и в картине "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил".