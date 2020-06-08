Как россияне высадились в Новой Зеландии. События двухвековой давности

200 лет назад, в июле 1819 года, участники Первой русской антарктической экспедиции отправились из Кронштадта на двух парусных военных кораблях, "Восток" и "Мирный", на юг. Целью их путешествия было доказать или опровергнуть предположение о существовании шестого материка на Южном полюсе. Российские ученые на протяжении нескольких месяцев исследовали острова Тихого океана, а также Австралию и Новую Зеландию. В последней художник Павел Михайлов (1786–1840) сделал эти изысканные эскизы и акварели. Он был одним из 190 участников.

Художнику Павлу Михайлову поручили задокументировать увиденное, и он крайне тщательно выполнял задачу Императорской Академии художеств Российской империи – рисовать так, "чтобы все представляемое <…> было верным изображением видимого". Миссия была успешной. Хотя Великобритания и Россия до сих пор спорят, исследователи какой из стран первыми добрались до Антарктиды.

Один из участников экспедиции в воспоминаниях писал, что почти ночное небо было покрыто полосками всех цветов радуги, простирающимися с юга на север.

Экспедиция отправилась в путь из России в июле 1819 года и вернулась после двух лет плавания в июле 1821 года.

Находясь в Австралии, начальники экспедицией встретились с губернатором Нового Южного Уэльса.

Моряков в экспедицию отбирали по ряду критериев: отменное здоровье, возраст до 35 лет, знание основ судоходства и умение хорошо стрелять из винтовки.

Общение с местными жителями в основном проходило мирно. Правда, один инцидент все же произошел, когда полинезийские женщины "выбежали из леса на побережье, задрали свою одежду, чтобы показать нам свои зады. Они хлопали по ним, пока другие пританцовывали", говорится в воспоминаниях одного из участников путешествия.

Беллинсгаузен писал, что после этого инцидента "некоторые мужчины попросили разрешения наказать островитян за наглость и выстрелить в них, но я не разрешил".

Круглые объекты справа – емкости для ловли крабов. Их спускали в воду с каноэ, нагрузив камнями.

Одного тюленя тогда поймали и взяли на борт корабля, чтобы привести в Россию, но за время пути животное погибло.

Пингвины были источником свежего мяса для участников экспедиции. Птицу мариновали, добавляли в кашу или подавали с капустой. По словам Беллинсгаузена, даже привередливые в еде офицеры любили мясо пингвинов.

После более чем года плавания экспедиция повернула домой. Михайлов продолжал рисовать и тогда, когда путешественники проплывали тропические острова Тихого океана.