Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Атлас Мира

Как россияне высадились в Новой Зеландии. События двухвековой давности

Военные пляски Южной Новой Зеландии в заливе Королевы Шарлотты. 30 мая 1820 года. Рисунок из альбома Павла Михайлова Photo: Pavel Mikhailov (Public domain)

200 лет назад, в июле 1819 года, участники Первой русской антарктической экспедиции отправились из Кронштадта на двух парусных военных кораблях, "Восток" и "Мирный", на юг. Целью их путешествия было доказать или опровергнуть предположение о существовании шестого материка на Южном полюсе.

Российские ученые на протяжении нескольких месяцев исследовали острова Тихого океана, а также Австралию и Новую Зеландию. В последней художник Павел Михайлов (1786–1840) сделал эти изысканные эскизы и акварели. Он был одним из 190 участников.

Супруга вождя новозеландского народа маори. На ее лице – традиционная татуировка та-моко, которую наносят при помощи специального зубила "ухи"
Супруга вождя новозеландского народа маори. На ее лице – традиционная татуировка та-моко, которую наносят при помощи специального зубила "ухи"

Белоперая серая акула. Она считается потенциально опасной для человека
Белоперая серая акула. Она считается потенциально опасной для человека

Автопортрет художника
Автопортрет художника

Художнику Павлу Михайлову поручили задокументировать увиденное, и он крайне тщательно выполнял задачу Императорской Академии художеств Российской империи – рисовать так, "чтобы все представляемое <…> было верным изображением видимого".

Миссия была успешной. Хотя Великобритания и Россия до сих пор спорят, исследователи какой из стран первыми добрались до Антарктиды.

Охота на пингвинов. Мясо этих птиц участники экспедиции употребляли в пищу. Начало 1820 года
Охота на пингвинов. Мясо этих птиц участники экспедиции употребляли в пищу. Начало 1820 года

Корабли плывут у берегов Антарктиды, где можно было наблюдать южное полярное сияние
Корабли плывут у берегов Антарктиды, где можно было наблюдать южное полярное сияние

Один из участников экспедиции в воспоминаниях писал, что почти ночное небо было покрыто полосками всех цветов радуги, простирающимися с юга на север.

Два корабля экспедиции шли под началом Фаддея Беллинсгаузена (слева) и Михаила Лазарева
Два корабля экспедиции шли под началом Фаддея Беллинсгаузена (слева) и Михаила Лазарева
Маршрут экспедиции
Маршрут экспедиции

Экспедиция отправилась в путь из России в июле 1819 года и вернулась после двух лет плавания в июле 1821 года.

Эскиз гавани Сиднея, где участники экспедиции пополняли продуктовые запасы и ремонтировали корабли.
Эскиз гавани Сиднея, где участники экспедиции пополняли продуктовые запасы и ремонтировали корабли.

Находясь в Австралии, начальники экспедицией встретились с губернатором Нового Южного Уэльса.

Коренной австралиец Бунгари работал в комиссии, организовавшей встречу участников экспедиции с местными жителями
Коренной австралиец Бунгари работал в комиссии, организовавшей встречу участников экспедиции с местными жителями

Нагрудный знак, подаренный губернатором Нового Южного Уэльса
Нагрудный знак, подаренный губернатором Нового Южного Уэльса

Русские моряки в набросках Михайлова
Русские моряки в набросках Михайлова

Моряков в экспедицию отбирали по ряду критериев: отменное здоровье, возраст до 35 лет, знание основ судоходства и умение хорошо стрелять из винтовки.

Местная жительница около каноэ. Вероятнее всего этот рисунок был сделан в Австралии
Местная жительница около каноэ. Вероятнее всего этот рисунок был сделан в Австралии

Общение с местными жителями в основном проходило мирно. Правда, один инцидент все же произошел, когда полинезийские женщины "выбежали из леса на побережье, задрали свою одежду, чтобы показать нам свои зады. Они хлопали по ним, пока другие пританцовывали", говорится в воспоминаниях одного из участников путешествия.

Кватердек одного из российских кораблей
Кватердек одного из российских кораблей

Беллинсгаузен писал, что после этого инцидента "некоторые мужчины попросили разрешения наказать островитян за наглость и выстрелить в них, но я не разрешил".

Китообразные Южного океана. Зарисовки из альбома П. Михайлова
Китообразные Южного океана. Зарисовки из альбома П. Михайлова

Ритуальный танец "хака" новозеландских маори может быть приветственным или агрессивным. Участники экспедиции увидели его во время прибытия в рыбацкий поселок в Новой Зеландии. Середина 1820 года
Ритуальный танец "хака" новозеландских маори может быть приветственным или агрессивным. Участники экспедиции увидели его во время прибытия в рыбацкий поселок в Новой Зеландии. Середина 1820 года

Поселение. Вид со стороны моря.
Поселение. Вид со стороны моря.

Круглые объекты справа – емкости для ловли крабов. Их спускали в воду с каноэ, нагрузив камнями.

Маори
Маори

Каменистый пляж на острове Маккуори к югу от Новой Зеландии, в 1820 году населенный пингвинами и тюленями
Каменистый пляж на острове Маккуори к югу от Новой Зеландии, в 1820 году населенный пингвинами и тюленями

Одного тюленя тогда поймали и взяли на борт корабля, чтобы привести в Россию, но за время пути животное погибло.

Хохлатый пингвин
Хохлатый пингвин

Пингвины были источником свежего мяса для участников экспедиции. Птицу мариновали, добавляли в кашу или подавали с капустой. По словам Беллинсгаузена, даже привередливые в еде офицеры любили мясо пингвинов.

Женщина несет воду на острове Тимор
Женщина несет воду на острове Тимор

После более чем года плавания экспедиция повернула домой. Михайлов продолжал рисовать и тогда, когда путешественники проплывали тропические острова Тихого океана.

Жители и пейзажи Таити
Жители и пейзажи Таити

Слуга несет блюдо из кокосов и плодов хлебного дерева на завтрак трем начальникам экспедиции и старейшинам поселения на Таити, 1821 год
Слуга несет блюдо из кокосов и плодов хлебного дерева на завтрак трем начальникам экспедиции и старейшинам поселения на Таити, 1821 год

Страничка из альбома Михайлова, на которой нарисован Лиссабон, одна из последних остановок экспедиции на пути домой
Страничка из альбома Михайлова, на которой нарисован Лиссабон, одна из последних остановок экспедиции на пути домой

За пределами России о морском путешествии двухвековой давности известно очень мало. Но в память о нем море у берегов Антарктиды названо в честь руководителя этой экспедиции – морем Беллинсгаузена.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG