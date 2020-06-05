Безработица в США в мае сократилась - неожиданно для экспертов

Уровень безработицы в США в мае неожиданно снизился по сравнению с апрелем. По данным Министерства труда, опубликованным в пятницу, без работы в мае были 13,3 процента американцев. Большинство экспертов при этом ожидали, что цифры будут гораздо выше - до 20 процентов.

В США в мае было создано 2,5 миллионов новых рабочих мест - это рекорд.

Президент США Дональд Трамп в нескольких твитах выразил восторг в связи с новыми данными, которые, по всей видимости, удивили и его самого. Он назвал цифры "невероятными".

В апреле уровень безработицы был 14,7 процентов.

Несмотря на неожиданно позитивную статистику, объективно уровень безработицы в США - существенно выше среднего. Причиной резкого скачка безработицы стала коронавирусная инфекция и карантинные меры, из-за которых множество предприятий, прежде всего в сфере услуг, были вынуждены закрыться и уволить работников - временно или постоянно. За прошедшие два месяца за пособиями по безработице обратились более 25 миллионов американцев - это рекорд. Новые данные, однако, позволяют надеяться на более быстрое восстановление экономики, чем ожидалось.

В ряде штатов ещё остаются в силе карантинные ограничения, однако постепенно они снимаются, хотя ежедневно в США по-прежнему выявляют по 20 тысяч и больше случаев заражения коронавирусом. Число смертей, однако, сейчас заметно ниже, чем на пике эпидемии.