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Видеокадры полицейского произвола в США разошлись по интернету

Манифестанты и полицейские. Нью-Йорк, 4 июня 2020

Видеокадры полицейского произвола разошлись по интернету за последние сутки в то время, когда в США проходят массовые гражанские акции.

На одном из видео, снятом в Буффало, штат Нью-Йорк, запечатлены двое полицейских, толкающих пожилого мужчину - тот падает на землю. Другое видео снято в самом Нью-Йорке, на нём снято грубое отношение полицейских в отношении убегающих демонстрантов.


Эти видео появились через несколько часов после похорон в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате действий четверых местных полицейских.


Акции протеста охватили десятки городов США. Подобные манифестации прошли и в нескольких европейских столицах.

Убийство Флойда 25 мая, запечатлённое на видео, вызвало массовое возмущение и подняло протестную волну против расовой дискриминации и жестокого обращения полицейских с афроамериканцами.

Основная часть демонстрантов за последние восемь дней проводили мирные шествия. Однако, некоторые из манифестаций заканчивались актами насилия и беспорядками. В ряде городов США власти объявили комендантский час.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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