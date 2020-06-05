Видеокадры полицейского произвола в США разошлись по интернету

Видеокадры полицейского произвола разошлись по интернету за последние сутки в то время, когда в США проходят массовые гражанские акции.



На одном из видео, снятом в Буффало, штат Нью-Йорк, запечатлены двое полицейских, толкающих пожилого мужчину - тот падает на землю. Другое видео снято в самом Нью-Йорке, на нём снято грубое отношение полицейских в отношении убегающих демонстрантов.



Эти видео появились через несколько часов после похорон в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате действий четверых местных полицейских.



Акции протеста охватили десятки городов США. Подобные манифестации прошли и в нескольких европейских столицах.



Убийство Флойда 25 мая, запечатлённое на видео, вызвало массовое возмущение и подняло протестную волну против расовой дискриминации и жестокого обращения полицейских с афроамериканцами.



Основная часть демонстрантов за последние восемь дней проводили мирные шествия. Однако, некоторые из манифестаций заканчивались актами насилия и беспорядками. В ряде городов США власти объявили комендантский час.