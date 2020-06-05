В Москве задержали участников одиночных пикетов. ВИДЕО

В Москве полиция задержала участников одиночных пикетов у здания МВД на Петровке в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Радио Свобода вело видеотрансляцию с акции.

На пикете были задержаны активист Виктор Немытов с плакатом "Россия без Путина", обвиняемые по "московскому делу" Владислав Барабанов и Самариддин Раджабов, журналист Петр Рузавин и активист Игорь Сафонов. Также сообщается о задержании администратора телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова и активистки Александры Поповой, которые не участвовали в акции.

В Санкт-Петербурге, где также проходят одиночные пикеты, полиция задержала муниципального депутата Илью Киселева и активиста с плакатом "Долой Царя".

"ОВД-Инфо" сообщает о 13 задержанных в Москве, одного из которых отпустили, и двух в Петербурге.

В конце мая на акциях в Москве и Санкт-Петербурге в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара полиция задержала десятки человек. Ранее главное управление МВД России по Москве заявило, что проведение любых публичных мероприятий на территории города в период так называемого режима повышенной готовности, введённого указом мэра, запрещено. Участников возможных мероприятий оно предупредило об административной ответственности.