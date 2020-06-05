В Киеве протестующие требуют отставки главы МВД Авакова

В Киеве сотни протестующих требуют отставки главы МВД Украины Арсена Авакова. Манифестанты собрались у здания Верховной Рады, и применили дымовые шашки и фейерверки во время выступления Авакова перед депутатами.



Глава МВД Украины в последние дни подвергался резкой критике. Депутаты заявляли, что несмотря на шесть лет во главе министерства, Аваков не смог покончить со злоупотреблениями в полиции, провести реформы и восстановить действенность законов и соблюдение порядка по всей территории страны. Об этом сообщила Украинская служба Радио Свобода.



Однако, президент Украины Владимир Зеленский назвал главу МВД "реально сильным министром", поддержав таким образом Авакова перед напором критических замечаний парламентариев.



Требования уволить Авакова с поста, который он занимает с 2014 года, усилились в последнее время в связи с сообщениями об изнасиловании и пытках женщины полицейскими в городе Кагарлык (вблизи Киева). Общественность была возмущена вооружённым столкновением в конце мая бандитских группировок в Киевской области.



Демонстранты в Киеве представляют несколько политических сил - проевропейскую оппозиционную партию "Голос", основанную популярным рок-музыкантом Святославом Вакарчуком, националистическую партию "Правый сектор", организацию гей-активистов "Киев-прайд", другие движения.

В тот же день сотни протестующих во Львове потребовали отставки Авакова.