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Общество

"Пишет, что скучает". Из-за пандемии прекратилось усыновление сирот

"Веронике 26 мая исполнилось 13 лет. Мы надеялись, что день рождения она проведет дома. Эмоционально очень тяжело: ребенок каждый день пишет, что скучает, а ты ничего не можешь сделать", – рассказывает Людмила. С Вероникой она познакомилась на благотворительном мероприятии два года назад. Осенью 2019 года Людмила решила, что хочет забрать ребенка из детдома. С этого момента начался период подготовки, однако из-за режима самоизоляции процесс усыновления приостановился.

Подготовка к появлению ребенка в семье началась с переезда. "Мы поняли, что должны поменять квартиру, чтобы жить рядом со школой. Сейчас у нас уже готова комната для Вероники. Купили компьютер, подготовили все материалы к школе. Осталось только дождаться ребенка", – рассказывает Людмила.

Система никак не помогает семьям, которые приняли решение об усыновлении

Для подачи документов им с мужем не хватает только медицинских справок. Из-за того, что многие учреждения перепрофилировали под работу с пациентами с коронавирусом, получить их сейчас невозможно. Вероника находится в сыктывкарском детдоме, и это тоже осложняет задачу. Обратиться непосредственно в органы опеки она не может, даже если бы имела на руках все необходимые документы. Сначала нужно дозвониться до федеральных операторов.

– Они работают по 15 минут в месяц. За время самоизоляции связаться с ними вообще не удалось, – говорит она.

Власти не хотят, чтобы детдомов становилось меньше

Можно также обратиться в сыктывкарские органы опеки. Сейчас Людмила рассматривает и этот вариант.

"Когда самоизоляция закончится, мы поедем в Сыктывкар и попробуем получить все справки", – надеется она. Хотя опасается, что со снятием режима самоизоляции могут моментально образоваться очереди во всех медицинских учреждениях. Если же они с мужем не успеют получить справки сейчас, могут стать недействительными другие собранные для подачи в органы опеки документы.

"Система никак не помогает благополучным семьям, которые приняли решение об усыновлении, взять ребенка домой без дополнительных сложностей. Наоборот, им всячески препятствуют, потому что политика власти заключается не в том, чтобы детдомов становилось все меньше. На их содержание тратятся бюджетные средства, детям привозят подарки, покупают компьютеры. Это хорошо, но ведь хотят они совсем другого", – уверена Людмила.

У нас большая семья: все “дружат” с Вероникой в соцсетях

Впрочем, считает она, для кого-то самоизоляция станет шансом еще раз оценить свои силы и проанализировать принятое решение. "Кто-то откажется от идеи усыновления, конечно. Для нас эта история уже сформировавшаяся, – рассказывает Людмила. – У нас большая семья, все "дружат" с Вероникой в соцсетях, общаются. Мы шли к этому решению долго, поэтому никаких сомнений не осталось. Просто нам не повезло".

В опеке сказали: раз у моих детей плохой почерк – я ими мало занимаюсь

Не повезло также и другой жительнице Москвы, Анне. Для нее это уже третья попытка забрать ребенка из детдома. У Анны четверо детей, трое из них – школьного возраста. В первый раз им с мужем отказали, так как органы опеки посчитали их доход недостаточным для содержания еще одного ребенка. "При этом документ о том, что мы сдаем квартиру, и она тоже является нашим источников финансирования, в опеке даже не рассмотрели", – рассказывает Анна.

Второй раз они с мужем не завершили процедуру, потому что не успели подать все документы.

– Органы опеки пришли проверять жилищные условия. Их смущало, что наши дети учатся дома, – вспоминает Анна. – До этого в опеке заставили наших детей лично написать заявления о том, что они не против усыновления. Потом мне, правда, предъявили претензии, что у моих детей плохой почерк. Якобы это говорит о том, что я мало ими занимаюсь.

Адвокат посоветовал на время прекратить подачу заявлений и попытаться снова обратиться в органы опеки через несколько месяцев. За это время семья переехала в новую квартиру, приписала детей к школе и собрала все документы. Медицинскую справку не успел получить муж. Ему осталось сделать только флюорографию. "Пока мы ждем, потому в разгар эпидемии идти в медицинское учреждение страшно", – добавляет Анна.

Процесс усыновление "заморозился" для многих семей. По словам директора фонда “Детские домикиСветланы Розановой, за время самоизоляции случаев, чтобы детей забирали в семьи, не было. Кого-то взяли домой на это время сотрудники интернатов.

В Москве и Московской области во время самоизоляции детей массово размещали в гостевых семьях – к сотрудникам учреждений, где ребенок находится, или к их родственникам. Какая-то часть таких "устройств" может стать постоянной, если у семьи сложатся хорошие отношения с ребенком, считает руководитель Школы приемных родителей в Институте развития семейного устройства Дина Магнат.

За последние 7 лет международное усыновление российских детей сократилось в 10 раз

Несмотря на то, что официальной статистики по усыновлениям во время самоизоляции нет, она тоже считает, что в семейном обустройстве усыновляемых детей временно возникла пауза. "Формально процедура никак не менялась, но из-за распространения коронавируса и введения режима самоизоляции Минздрав, Минтруд и Роспотребнадзор прислали письма об ограничении всего на свете. Приостановление деятельности затронуло всех: и будущих усыновителей, и детей в детских домах, и органы опеки, и другие организации, чье участие необходимо при сборе документов – например, поликлиники и диспансеры. Заключения о возможности быть опекуном или усыновителем не оформляются, региональные операторы не работают и не выдают направления на знакомства. Знакомиться с детьми тоже нет возможности, потому что все учреждения закрыты на карантин", – рассказывает Магнат.

Из-за режима самоизоляции приостановилось обучение и в школах для приемных родителей. Некоторые организации смогли перевести процесс в онлайн, однако очереди из желающих пройти курсы увеличились. Для того, чтобы поддержать Школу приемных родителей Института развития семейного устройства, которая одной из первых перенесла занятия в Zoom, благотворительный фонд “В ответе за будущее” запустил акцию “Семья в ответе”. Суть акции в том, чтобы обеспечить финансирование онлайн-школ для родителей.

– Очень важно даже во время карантина не останавливать процесс семейного устройства. Дети не должны задерживаться в детских домах из-за внешних обстоятельств, – отмечает президент благотворительного фонда Анна Сошинская.

Как скоро процедура усыновления будет организована на всех этапах, том числе для семей, которые только планируют знакомство с ребенком, пока не понятно. Процесс может затянуться надолго, потому что детские учреждения откроют не сразу после снятия режима самоизоляции.

По данным исследования издания "Важные истории", которое оно провело совместно с "Новой газетой" и "Такими делами", за последние семь лет международное усыновление российских детей сократилось в 10 раз. Решили проблему власти тем, что повысили выплаты россиянам, выбравшим возмездную форму опеки над детьми. Сначала это привело к росту количества опекунств, а потом – к возвращению сирот обратно в детские учреждения. После этого количество устроенных в семьи детей начало сокращаться. По словам Дины Магнат, речь идет о небольшом снижении, которое наблюдается год за годом.

При этом заметно уменьшается количество сирот, анкеты которых находятся в банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

– Это связано и с особенностями учета детей, и со снижением детского населения, и с тем, что с каждым годом все меньше детей получают статус оставшихся без попечения родителей. Чаще всего оказывается, что в учреждение ребенок был помещен по заявлению родителей. Документ этот зачастую их заставляют подписать, – говорит руководитель Школы приемных родителей Дина Магнат. – В реальности же у этих детей родителей нет, при этом в базах они не числятся. По некоторым оценкам, количество таких детей по всей России достигает нескольких десятков тысяч.

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