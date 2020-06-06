В Вашингтоне сегодня ожидается крупная манифестация

В Вашингтоне сегодня ожидается массовая демонстрация. В соцсетях распространились призывы к миллионам людей принять участие в массовом субботнем митинге в столице США, сообщает "Голос Америки". Начальник полиции Вашингтона Питер Ньюшам заявил журналистам, что правоохранительные органы, исходя из общедоступной информации, предполагают, что ожидаемая манифестация может стать одной из самых крупных, которые когда-либо проводились в Вашингтоне.



Начальник полиции не уточнил число участников протестов, но вашингтонская пресса пишет десятках тысячах манифестантов.



Утром в субботу к территории, прилегающей к Белому дому, подъехали шесть автобусов, в которых находились несколько сот военнослужащих в бронежилетах и со щитами, рассказал фотограф агентства Reuters.



Протестые акции солидарности с американскими активистами проходят в субботу в других странах. Тысячи горожан вышли на улицы в Австралии, сотни – в Токио и Сеуле. Марши пройдут в субботу и в европейских городах.