В Вашингтоне, Лондоне, Берлине проходят многотысячные протесты

В Вашингтоне других городах США тысячи манифестантов собираются провести акции против полицейского произвола, против расизма, за справедливость системы правосудия. В европейских городах подобные массовые манифестации уже завершились или завершаются.

Как сообщает "Немецкая волна", в Германии к "молчаливым демонстрациям" присоединились 15 тысяч жителей Берлина, Франкфурта-на-Майне (около 8 000), Мюнхена (20 000), Гамбурга (14 000), Бонна (600) и других городов.

В Берлине основной площадкой стала площадь Александерплац. Здесь было заявлено полторы тысячи участников, но, по данным полиции, собралось до 15 тысяч.



В Лондоне демонстрация состоялась на Парламентской площади близ Вестминстерского дворца, традиционной площадкой для акций протеста. Собравшиеся сначала встали на одно колено в память о Джордже Флойде, после чего начали скандировать его имя и аплодировать.

Британский уличный художник Бэнкси создал граффити, посвящённое солидарности с чернокожими американцами:



Митинги состоялись также в Манчестере на северо-западе страны и Кардиффе (Уэльс).

В память о погибшем 25 мая в Миннеаполисе афроамериканце Джордже Флойде и чтобы обратить внимание на притеснения полицией австралийских аборигенов, на улицы вышли жители Брисбена, Мельбурна и Сиднея. Полиция в Брисбене раздавала участникам маски, кроме того пришедшим предлагались средства для дезинфекции. Только в Брисбене число митингующих достигало 10 тысяч, в других крупных городах оно было сопоставимым. Несмотря на действующие в Австралии ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, организаторам в Канберре, столице Австралии, удалось в судебном порядке добиться разрешении марша - за 15 минут до его начала.