Документальный фильм Юлии Вишневецкой "Катя и Вася идут в школу" (в английской версии "Hey! Teachers!") удостоился специального упоминания на Краковском международном кинофестивале.

Главные призы конкурса документального кино получили фильмы "Акаса, мой дом" о жизни цыганских детей, "Кит из Лорино" - о далекой деревушке в Сибири и "Бессолнечные тени" об иранских девушках, которых толкнуло на преступление домашнее насилие.

Фильм Юлии Вишневецкой рассказывает о двух идеалистично настроенных выпускниках московских институтов, которые решают устроиться на работу учителями в провинциальную школу, чтобы изменить традиционные методы обучения и открыть новые горизонты обычным подросткам из маленького городка. Там молодых учителей ждало столкновение с реальностью.

Съемки продолжались целый учебный год.

В этом году Краковский кинофестиваль - из-за эпидемии коронавируса - проводился в онлайн-формате.

Юлия Вишневецкая - журналист и документалист, автор документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни".

Фильм "Катя и Вася идут в школу" создан при финансовой поддержке телеканала "Настоящее время". Средства также собирались краудфандингом.