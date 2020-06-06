Документальный фильм Юлии Вишневецкой "Катя и Вася идут в школу" (в английской версии "Hey! Teachers!") удостоился специального упоминания на Краковском международном кинофестивале.
Главные призы конкурса документального кино получили фильмы "Акаса, мой дом" о жизни цыганских детей, "Кит из Лорино" - о далекой деревушке в Сибири и "Бессолнечные тени" об иранских девушках, которых толкнуло на преступление домашнее насилие.
Фильм Юлии Вишневецкой рассказывает о двух идеалистично настроенных выпускниках московских институтов, которые решают устроиться на работу учителями в провинциальную школу, чтобы изменить традиционные методы обучения и открыть новые горизонты обычным подросткам из маленького городка. Там молодых учителей ждало столкновение с реальностью.
Съемки продолжались целый учебный год.
В этом году Краковский кинофестиваль - из-за эпидемии коронавируса - проводился в онлайн-формате.
Юлия Вишневецкая - журналист и документалист, автор документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни".
Фильм "Катя и Вася идут в школу" создан при финансовой поддержке телеканала "Настоящее время". Средства также собирались краудфандингом.
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