Российское правительство разрешило учреждениям культуры не возвращать деньги за билеты, отменённые из-за эпидемии коронавируса, в течение как минимум шести месяцев после отмены карантинных мер. Мероприятия, отменённые из-за эпидемии, должны быть проведены в течение полутора лет после отмены карантина.

Текст распоряжения опубликован на сайте правительства. Концертные площадки, театры, музеи после возобновления своей работы обязаны не позднее шести месяцев известить зрителей о дате и времени проведения перенесённого мероприятия. Если за полгода это не будет сделано, мероприятие считается отменённым и организатор должен выплатить полную стоимость билета.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, из-за коронавируса на руках у россиян осталось около семи миллионов заранее приобретенных билетов, цитирует его "Интерфакс".