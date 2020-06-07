В России за сутки выявлены почти 9000 инфицированных коронавирусом

В России за последние сутки выявлены 8984 случая заражения коронавирусом, свидетельствует официальная статистика. Из них только 1956 случаев — в Москве, которая до середины мая была основным источником распространения болезни.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России с начала эпидемии выросло до 467 673 человек. Почти половина уже выздоровела — 226 731 человек.

Умерли, по официальным данным, чуть больше 1 процента инфицированных — 5859 заболевших. Из них 134 за сутки.

При этом официальная статистика смертности критикуется независимыми исследователями, предполагающими, что региональные власти могут манипулировать ей и записывать жертв эпидемии как погибших от других причин. Власти это отрицают, но московская статистика уже корректировалась.