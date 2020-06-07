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Канал RT подал в суд на Алексея Навального, Любовь Соболь и Znak.com

Российский государственный телеканал RT подал в суд на оппозиционного политика Алексея Навального, юриста основанного им Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и редакцию уральского издания Znak.com в защиту деловой репутации. Копию иска Навальный опубликовал в своем твиттере.

Какая публикация возмутила канал — не сообщается. Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения из-за технических нарушений, дав истцу срок на их устранение.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального неоднократно обвинял RT в накрутке просмотров в ютьюбе и неэффективной работе.

Кроме того, в мае ФБК сообщали о нарушении каналом законодательства об НКО.

Канал обвинения в неэффективности отрицает.

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