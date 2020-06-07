Журналист и муниципальный депутат Илья Азар вышел на свободу после десяти суток ареста за одиночный пикет у здания московского управления МВД.

В комментарии представителям СМИ, встречавшим его на выходе из спецприёмника, Азар отметил, что власти решили воспользоваться ситуацией с коронавирусом для того, чтобы запретить – или, по крайней мере, ограничить – одиночные пикеты, как последнюю легальную возможность высказать несогласие с действиями властей.

Журналист рассказал, что почти все, сидевшие с ним в спецприёмнике, уверены в том, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса были введены с целью окончательно "закрутить гайки" и лишить граждан возможности протестовать.

Илью Азара задержали 26 мая, когда он встал возле здания столичного управления МВД с одиночным пикетом в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Тверской районный суд приговорил Азара к 15 суткам ареста. Позже Мосгорсуд сократил срок до десяти суток.

В защиту Азара каждый день к зданию МВД выходили десятки журналистов, депутатов, правозащитников и гражданских активистов. Они настаивали на том, что по закону одиночный пикет не является массовым мероприятием и не требует согласования. Петицию с требованием свободы Азару и всем задержанным за одиночные пикеты подписали свыше 84 тысяч человек.

Тем не менее, полиция продолжила задерживать пикетчиков. Суды, арестовывая или штрафуя их, ссылались на запрет проведения любых публичных мероприятий в период "режима повышенной готовности", который был введён мэрией Москвы в связи с пандемией коронавируса.

За неделю возле здания МВД полицейские задержали свыше 70 человек.