В Берлине обеспокоены планами США вывести часть войск из Германии

Германия вразила обеспокоенность по поводу сообщений о намерении США вывести тысячи военнослужащих с территории этой страны. Реакция Берлина последовала за сообщениями изданий "Уолл-стрит Джорнэл" и "Шпигель" о планах президента Дональда Трампа вывести значительную часть войск из Германии. Речь идёт о 9 500 военнослужащих, сообщила газета "Уолл-стрит Джорнал". По сведениям журнала "Шпигель", численность контингента США, ожидающего вывода из Германии в конце этого года, может колебаться между пятью и пятнадцатью тысячами. Общая численность американского военного контингента в Германии в настоящее время составляет около 34 тысяч.



Отношения между Германией с США могут оказаться серьёзно затронутыми таким решением Вашингтона, заявил Петер Бейер, руководитель отдела отношений с США и Канадой в правительстве Германии. Его слова приводит агентство DPA.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас в связи с этим заявил изданию "Бильд-ам-Зонтаг", что в Вашингтоне и Берлине сохраняют заинтересованность в тесном сотрудничестве между Германией и США.