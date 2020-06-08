Гнев "старородок". Женщин возмутило указание рожать до 30

Глава "Союза женщин России", бывший член Совета Федерации Екатерина Лахова на прошлой неделе дала интервью радиостанции "Говорит Москва". В интервью было много интересного, но самый большой отклик вызвало то, что Лахова назвала женщин, которые рожают после 25, "старородками":

Я считаю, что если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к тридцати годам мы считаем их старородками. Иногда вот разговариваю с молодой девушкой, а она говорит, что за границей рожают после тридцати-сорока. Но это не идеал, конечно. Самое нормальное время рожать — это где-то в 22–25.

Женщинам это заявление не понравилось.

Ксения Собчак

То шо мы любим!!! Класс!!! Давайте и дальше внушать девочкам что главное -рожать и рожать

Элли Айди

Слово какое мерзкое «старородка»... Откуда она его взяла? И почему в 22-25? Можно и в 20. Можно вообще [не рожать]. Это личное дело каждого. А уж в период демографического кризиса надо не рамки устанавливать, а условия создавать.

Кстати, кто эту дуру выбрал председателем Совета женщин России?

Ольга Вадатурская

Она видать забыла, что до 70 годов женщины рожали, пока могли рожать. Рожала и мать и рядом рожала дочь! И не было никаких понятий «старородок». И только после 70ых годов, контрацепция стала общедоступной и не считалось грехом или ещё там чем-то!!! А потом появился гнилой золотой стандарт СССР, когда все кому-то что-то стали должны до определенного времени и в срок!

Екатерина Свиридова

Женщины вообще вам ничего не должны. Учить надо тому, что цель - счастливая Семья в любом возрасте, в которой могут появиться дети. А не родить от кого попало, зато до 30.

Ольга Бнд

Мне через 20 дней 33, интересно, по мнению этой мадам меня на пенсию уже надо или в «утиль» списать?

Что <блин> за понятие совковое «старородка»? Это что за 19 век? Сейчас в 22 года человек только ВУЗ заканчивает и приступает к своему первому трудоустройству. Демографический возраст уже давно сдвинулся с этого возраста на 28-35.

Тани Фамбоэсас

Ей уже пора на пенсию , с таким отсталым мышлением, уже 70+ , что от неё ждать ??? С 1980 она не работала в больницах и соответственно и нет никакого развития и понимания в этой области .. я бы таких увольняла , за такие высказывания.

Татьяна Потапова

Даме 72 года, как она может представлять женщин России? Ей было 25 в 1973 году! Союз бабушек на лавке или кружок по вязанию ей подошёл бы лучше. Когда у нас в «верхах» будут люди моложе 60-70 лет?

Припомнили Лаховой и её работу в Совете Федерации.

Сергей Пушкарев

[Такие] люди принимают для нас законы. Политик Екатерина Лахова, 72 года, бывший педиатр. Кроме прочих заслуг, инициатор закона Димы Яковлева

Александр Фельдман

Имел осторожность послушать этот эфир в записи и должен прямо низко поклониться Насте Оношко за её невероятную выдержку, каковой можно только завидовать.

Более сказочных дур, чем рекомая Лахова, ментально застрявшая где-то между Усатым и Бровастым, конечно, ещё надо поискать. Равно как и более подлых. Человек, который гордится принятием закона подлецов, — это что-то с чем-то...

Алена Попова

Это Екатерина Лахова. Политик. Женщина. Гражданка России. Она выступала всегда за сексуальное просвещение, репродуктивные права. Собственно, во многом именно благодаря ей, в Госдуме была фракция Женщин России. Нынче она считает, что после 25 лет мама-это «старородка», а вместо сексуального просвещения надо вводить курсы, как строить семью.

Мы с Екатериной Филипповной родились в Свердловске. Городе свободы, где уж точно женщина и мужчина всегда были и есть равны, особенно равные единицы труда. Потому что город у нас заводских рабочих был всю жизнь. В 90-е, когда все советское посыпалось, даже во время разборок криминала (а стреляли у нас только так. Помню, мы с подругой вышли из квартиры, а у лифта труп с прострелянной головой), женщины стали создавать свой бизнес, занимались челночной торговлей и содержали семьи. Я прекрасно помню, кто и как в основном работал в 90-е. И уж точно, если бы женщины стояли у плиты, то мы бы все померли с голоду. Мой папа мне всегда говорил, что надо крепко стоять на ногах. Мы вот так, как и все дети из нашего двора, мыли машины, например. Потому что экономическая безопасность для каждого-это важнейшая тема. ⠀

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Мы с Екатериной Лаховой ещё и встречаемся на мероприятиях иногда. И я не помню высказываний про «старородящих». Но эта история мне явно не нравится. Какое право есть у госпожи Лаховой решать, кому и когда «лучше» рожать? Особенно зная статистику нищеты мам с детьми.

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Не мне рассказывать госпоже Лаховой, что у нас среди 21 млн нищих-67% женщины с детьми. То есть, нищие Мамы. Которые ещё и РАБОТАЮТ! Потому что долгов по алиментам у нас 100 млрд. А при этом страна у нас-лидер среди стран ООН по количеству разводов. Дети остаются с мамой. Если более ресурсный папа ребенка или детей не скиднеппил. Но госпожа Лахова эти вопросы не подняла. А только рассказала про «старородок».

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Вопрос: а чего, вместо внушения стигм про «старородящих», госпожа Лахова не займётся, например, алиментным фондом? Или вопросами женской и детской нищеты? ⠀

То, что Лахова уже не сенатор, не значит, что она не может выдвигать законодательные инициативы.

Юлия Гроссман

Председатель общественно-государственной ❗️ организации «Совет женщин России» Екатерина Филипповна Лахова на всю страну заявляет: косяк, если ты не родишь до 30-и. Старородки, говорит! И виноваты семья и школьное образование.

Полезли гуглить. Нашли, что ее организация в программе пишет: мечтаем, мол, ликвидировать дискриминацию любых форм. Гуглим дальше: Дискриминация (от лат. «различаю») — негативное отношение к человеку или лишение его определённых прав на основании наличия какого-то признака.

Уважаемая Екатерина Филипповна, вам стоит или извиниться, или переписать программу. Предлагаем на заходную страницу сайта вот что: «Не родила до 25? Тебе не место в нашем здоровом идеальном гуманистическом обществе!»

Просто, чтоб вы понимали: организация со статусом «общественно-государственная» имеет право и возможность выступать с законодательными инициативами. То есть завтра Екатерина Филипповна может посчитать узаконить свои средневековые взгляды!

Героем дня для не согласных с Лаховой стала ведущая "Матч-ТВ" Софья Тартакова.

Главным аргументом в защиту Лаховой стало то, что "старородка", мол, просто медицинский термин.

Но это мало кого убедило.

Одним из главных вопросов к главе "Союза женщин" стало то, на что именно будут жить молодые матери.

Виктор Моривизер

А по достижению 22-летия отдельное жилье, пособие на ребёнка минимум как минимум две хорошие зп, бесплатная медицина и пожизненная гарантия трудоустройства прилагается автоматически?

Морена Морана

- Девочки у нас должны были бы понимать, что к тридцати годам мы считаем их старородками. - заявила Председатель «Совета женщин России» Екатерина Лахова.

По ее данным, девочки на первое место ставят образование, на второе — карьеру, и только на третье — семью.



С этой ситуацией нужно бороться еще с начальной школы – считает Лахова. И предлагает вводить в школах специальный предмет, начиная с начальных классов ( и это не половое просвещение, чтобы вы вдруг не возбудились). На нем, видимо, расскажут, что семья у женщины должна быть на первом месте. А образование – по остаточному принципу.



Идея, конечно, интересная, но как в анекдоте, есть ряд тонких нюансов. Во-первых, не совсем понятно, кто будет содержать размножившуюся на радость государственным органам ячейку общества. Ну вот поженилась пара в институте, размножилась кое-как под одеялом под аплодисменты чиновников. И повисла камнем на шее у родителей? А если отношения не сложились, пошла скитаться по съемным квартирам на скудную зарплату подрабатывающего папы-студента?



Нет, я понимаю, что сама чиновница,чей официальный доход, к слову составляет несколько миллионов рублей в год, с этой задачей блестяще справится. Но что делать тем провинциальным родителям женихов и невест, кто получает 25 тысяч? Их ждет прекрасный мир ночных подработок, экономии на нижнем белье и туалетной бумаге, а также увлекательный просмотр каналов типа «питаемся на сто рублей в день».



Но даже если представить, что лодка любви не разбилась о быт в первые годы брака, а треснула чуть позже, когда ребенок уже ходит в садик. Такое нередко случается, можете посмотреть сами статистику разводов. 2/3 семей у нас в итоге разваливаются, а если мы от этого числа отминусуем традиционный Кавказ, где разводиться не принято, то и больше. И вот куда у нас идет одинокая женщина с ребенком, без образования, без карьеры, без хорошей зарплаты? Гусары, молчать!



Но даже если представить, что эта женщина с двумя-тремя детьми (семья же главное, семья-семья-семья!) идет за алиментами (причем половина, кажется, пап, не всегда платит их вовремя, а еще около трети и вовсе не платят) то и себя, и все свое многочисленное и так желанное чиновниками и депутатами потомство она будет обеспечивать за счет 50% зарплаты бывшего супруга. А это, даже если брать за основу завышенный показатель в 44 тысячи, сложившийся из Москвы и богатых северных регионов, и недоступный для провинции, 22 тысячи рублей (а на самом деле тысяч 15-20).



Ок, сейчас появились выплаты малоимущим семьям, и доброе государство подтянет семью до прожиточного минимума. Но и тогда все семейство будет вынуждено ползать по дну, выживая и тщательно взвешивая каждую луковицу, каждый кружок колбасы, каждую корку хлеба. Ведь на то прожиточный минимум и является минимумом, что он рассчитан на то, чтобы не сдохнуть и не ходить с грязным задом. Хотя второе может уже не получится. А вот мечты о карьере, образовании и хорошей жизни сюда явно не вписываются. Их просто не будет в жизни этой семьи никогда. Родились, такие, страдали, потом умерли.



Я все знаю про то, что в 22-25 рожать лучше всего, что у взрослых мамочек выше риск определенных патологий, это да. Но черт возьми, помните мультик про шкуру, из которой при всем желании не сошьешь 6 шапок! Так и из средней зарплаты М, без помощи и образования Ж, при всем старании не сделаешь кормильца и добываку для семьи из 3-4-5 детей. Это просто невозможно.



Поэтому я не знаю, что там хочет доносить до девочек в школе Лахова, а я своей дочери буду говорить, что образование и карьера для женщины это единственный шанс для женщины в наши дни с одной стороны иметь детей, с другой – не опуститься на дно жизни, где нет ничего кроме беспросветных страданий и картошки по социальной цене. Причем, именно в таком порядке: образование-карьера-семья. Хотя бы для того, чтобы было, чем эту семью кормить.

Екатерина Винокурова

Екатерина Лахова(была таакая сенатор, сейчас глава неизвестно чем занимающегося Союза Женщин России) заявила следующее:

«Нет, именно вопрос семейный, подготовки девочек и мальчиков к семейной жизни и ведению здорового образа жизни. <...> Я считаю, что если бы правильно работали в школе по этому вопросу, правильно работала семья, то девочки у нас должны были бы понимать, что к тридцати годам мы считаем их старородками. Иногда вот разговариваю с молодой девушкой, а она говорит, что заграницей рожают после тридцати-сорока. Но это не идеал, конечно. Самое нормальное время рожать — это где-то в 22-25», — сказала она.

По мнению Лаховой, в стране идет плохая подготовительная работа девочек к семейной жизни. По ее данным, девочки на первое место ставят образование, на второе — карьеру, и только на третье — семью.

(Цитата по Снобу).

Во-первых, да перестаньте вы, моралисты, оскорблять женщин. Женщины рожают, выходят замуж и тд, когда хотят и когда могут.

Во-вторых, если у женщины нет ни образования, ни карьеры, зато ее бросает муж с двумя детьми на руках - Вы, успешная Екатерина Лахова, не представляете, в каких условиях оказываются женщины. Когда в доме проваливается пол, и нет денег на ремонт. Когда детям нечего есть. Когда выгоняют женщину с детьми на улицу, опека детей изымает, а женщина уходит бродяжничать. Когда женщина годами силит взаперти, потому что мужчина-кормилец физически запирает ее дома, а уйти ей некуда: она отвыкла жить в огромном мире.

А вообще я бы заменмла все эти уроки про светскую этику или религиозные ценности совершеноо другими.

Чтобы девочкам с младых ногтей обьясняли, что «бьет - значит, не любит». Чтобы мальчикам с детства обьясняли, что измена - это предательство. Учили бы расставаться, приглашать на первое свидание, учили бы правилу, что «кто платит - делает это добровольно, а не покупает товар», учили бы не бояться сказать, что что-то не нравится, не уползать в кусты при попытках женщины поговорить о происходящем и так далее. Наконец, намертво вбивали бы девушкам, что стратегия «найти богатого мужа» - это путь, который(я видела не один такой пример), который чаще приводит на панель, а не к дому-полной чаше.

Вот о чем бы я говорила со школьниками и школьницами.

Но ведь камнями побьют «противники старородок».

Кирилл Шулика

Верный признак того, что эпидемия отступает - безумцы опять начали тянуть руки к детям.

А Екатерину Лахову я помню, сколько себя. Вот уж непотопляемая мадам.