Первый канал показал кадры протестов в США вместо титров фильма “Брат 2”

Российский Первый канал вечером в воскресенье показал кадры протестов в США вместо финальных титров фильма Алексея Балабанова “Брат 2”. В это время продолжала играть песня рок-группы “Наутилус Помпилиус” “Последнее письмо”, известная по словам "гудбай, Америка". Следом начался выпуск итоговой программы “Время”.

Фильм “Брат 2” вышел ровно 20 лет назад. Он стал культовым в российском кинематографе. В честь годовщины Первый канал показал подряд обе части дилогии Балабанова.