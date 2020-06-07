Первый канал показал кадры протестов в США вместо титров фильма “Брат 2”

Российский Первый канал вечером в воскресенье показал кадры протестов в США вместо финальных титров фильма Алексея Балабанова “Брат 2”. В это время продолжала играть песня рок-группы “Наутилус Помпилиус” “Последнее письмо”, известная по словам "гудбай, Америка". Следом начался выпуск итоговой программы “Время”.
Фильм “Брат 2” вышел ровно 20 лет назад. Он стал культовым в российском кинематографе. В честь годовщины Первый канал показал подряд обе части дилогии Балабанова.
- Музыку для фильма выбрал журналист и продюсер Михаил Козырев. В интервью журналу Esquire он отметил, что не гордится своим участием в картине. “Мне кажется, этот фильм умножил зло в этом мире. И последствия оказались куда более тяжелыми и разрушительными, чем я мог представить”, — сказал он.
- Протесты в крупных городах США начались в конце мая после гибели чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев демонстрации переросли в столкновения с полицией, часть участников грабили магазины и занимались вандализмом. В крупных городах мира проходят акции в поддержку протестующих.
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