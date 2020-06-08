В Берлине по запросу США задержан диджей из России

В Берлине по запросу США задержали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на странице музыканта в фейсбуке. Официальных подтверждений задержания россиянина в Берлине нет.

Согласно записи в социальной сети , в США Казначеева подозревают в отмывании денег и мошенничестве в даркнете. Там же сообщается, что он был задержан семь дней назад и американская сторона требует его экстрадиции. Друзья Казначеева полагают, что музыкант стал жертвой мошенников, укравших его персональные данные. Они создали петицию в поддержку музыканта, которую намерены приложить к ходатайству об освобождении Казначеева под залог.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, американские правоохранительные органы считают Казначеева участником российской кибермафии, который отмыл в даркнете с 2010 по 2020 годы более одного миллиона долларов. Казначеев вину категорически отрицает, а выводы американского следствия считает ошибочными, отметил собеседник агентства. По его словам, в деле указаны ID и IP пользователя, которые не имеют отношения к Казначееву, а никого из предполагаемых соучастников россиянин не знает.

Казначеев — уроженец Кемеровской области, он известен как создатель электронной музыки Guttersnipe. Сейчас он живёт и работает в Берлине. Он стал одним из основателей лейбла Nervmusic и участником дуэта Easy Changes.