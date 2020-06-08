Возобновляется суд по делу о катастрофе "Боинга" MH17

В Нидерландах сегодня возобновляется процесс по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" над Донбассом 17 июля 2014 года. Следствие пришло к выводу, что "Боинг" был сбит из российской установки "Бук" с территории Украины, которую контролировали поддерживаемые Россией сепаратисты. Обвинения выдвинуты в адрес четырёх человек, трёх граждан России и одного гражданина Украины. Ни один не присутствует в суде лично.

Процесс в окружном суде Гааги начался в марте. Слушания проходят в судебном комплексе под Амстердамом. За ходом процесса можно следить по видеотрансляции.

Ожидается, что первый день возобновления процесса будут посвящены техническим вопросам. Адвокаты Олега Пулатова - единственного подсудимого, представленного адвокатами - заявили, что будут добиваться отсрочки слушаний по существу, поскольку, по их словам, ограничения в связи с коронавирусом в Нидерландах не позволили в полной мере ознакомиться с материалами дела, а также слетать в Россию чтобы посоветоваться с подзащитным.

В случае, если суд будет действовать по графику, в последующие дни - до 12 июня - предусмотрено выступление стороны обвинения, на которое могут отреагировать защита и представители потерпевших. После этого вновь будет объявлен перерыв - до 22 июня.