Число жертв коронавируса в России почти достигло 6 тысяч

В России за последние сутки выявлено 8 985 инфицированных коронавирусом - это на 1 человека больше, чем сутками ранее.

Умерли за день 112 человек, это меньше, чем в предыдущие дни. Около 4 тысяч признаны выздоровевшими.

Общее число официально признанных случаев смерти от коронавирусной инфекции в России почти достигло 6 тысяч. По действующей в России методике не все пациенты, у которых был выявлен коронавирус, включаются в статистику смертей от COVID-19.

Всего за всё время эпидемии в России выявили более 476 тысяч инфицированных. Лечение продолжают 240 тысяч, выздоровевшими признаны уже 230 тысяч человек.

Число новых случаев инфекции в последние 2 недели колеблется очень незначительно - в пределах 8-9 тысяч за сутки.