Москвич, стрелявший по прохожим, умер в больнице

Москвич, который поздним вечером в воскресенье стрелял по прохожим из окна дома и которого ранили при задержании, умер в больнице. Об этом сообщила представитель Управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Как пишет ТАСС, мужчина, открывший стрельбу, находился в невменяемом состоянии. По предварительной информации, он имеет психическое заболевание. По данным "Интерфакса", стрелявший был пьян. Телеканал "Россия 24" сообщил, что в квартире проживал бывший директор завода "Серп и молот" Дмитрий Павлов, который недавно развелся с женой. По информации источника РИА Новости, Павлов ранее занимал пост заместителя главы столичного департамента промышленности и науки .

По версии следствия, Павлов сначала стрелял из карабина по прохожим из окна второго этажа, ранив двоих. После безрезультатных переговоров о сдаче оружия бойцы спецназа штурмовали квартиру. Стрелок оказал сопротивление и был ранен. Ранение получил и один из сотрудников спецназа.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство, хулиганстве и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.